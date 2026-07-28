Після атаки українських дронів Тюменський НПЗ повністю зупинив роботу, - росЗМІ

Тюменський нафтопереробний завод у Росії повністю припинив переробку нафти та випуск нафтопродуктів після атаки безпілотників, яка сталася 25 липня. За даними російських джерел, удар пошкодив ключові виробничі установки підприємства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема й The Moscow Times.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За інформацією видання, внаслідок атаки спалахнула установка гідроочищення дизельного пального потужністю 2,6 млн тонн на рік, а також комбінована установка виробництва високооктанових бензинів. Саме пошкодження цих об'єктів, як стверджується, призвело до повної зупинки переробки нафти.

Наразі невідомо, скільки часу триватиме ремонт підприємства. Компанія "РІ-Інвест", якій належить Тюменський НПЗ, ситуацію не коментує.

Раніше губернатор Тюменської області Олександр Моор підтвердив атаку безпілотників на регіон та повідомив про падіння одного з дронів на території нафтопереробного заводу, що спричинило пожежу.

Примітно, що установка гідроочищення дизельного пального вже перебувала на ремонті після пожежі, яка сталася 6 червня. Тоді російська сторона заявляла, що займання виникло з внутрішніх причин.

Читайте: "Захист не врятував": дрони ССО пробили антидронові сітки на Тюменському НПЗ