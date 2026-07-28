После атаки украинских дронов Тюменский НПЗ полностью остановил работу, - российские СМИ

Тюменский нефтеперерабатывающий завод в России полностью прекратил переработку нефти и выпуск нефтепродуктов после атаки беспилотников, произошедшей 25 июля. По данным российских источников, удар повредил ключевые производственные установки предприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в том числе The Moscow Times.

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По информации издания, в результате атаки загорелась установка гидроочистки дизельного топлива мощностью 2,6 млн тонн в год, а также комбинированная установка по производству высокооктановых бензинов. Именно повреждение этих объектов, как утверждается, привело к полной остановке переработки нефти.

Пока неизвестно, сколько времени продлится ремонт предприятия. Компания "РИ-Инвест", которой принадлежит Тюменский НПЗ, ситуацию не комментирует.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор подтвердил атаку беспилотников на регион и сообщил о падении одного из дронов на территории нефтеперерабатывающего завода, что привело к пожару.

Примечательно, что установка гидроочистки дизельного топлива уже находилась на ремонте после пожара, произошедшего 6 июня. Тогда российская сторона заявляла, что возгорание возникло по внутренним причинам.

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