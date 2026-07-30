Удари України по НПЗ РФ мають довготривалий ефект: деякі заводи не відновилися навіть через рік, - FT

Українські удари по російських нафтопереробних заводах призвели до довготривалого зниження їхньої активності. Деякі підприємства, які зазнали атак у 2025 році, не повернулися до попереднього рівня роботи навіть більш ніж через рік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times, про це свідчать результати дослідження, автори якого проаналізували зміни активності російських НПЗ за допомогою супутникових даних.

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Дослідники вивчили нічне світлове випромінювання навколо 29 найбільших нафтопереробних заводів Росії за період із червня 2022 року до травня 2026 року. Рівень освітлення використовували як індикатор виробничої активності підприємств.

Після першого удару по НПЗ інтенсивність нічного освітлення в середньому зменшувалася на 30% у радіусі одного кілометра від підприємства та на 18% у радіусі п'яти кілометрів.

Навіть після часткового відновлення роботи заводів повернення до попереднього рівня активності відбувалося повільно. На підприємствах, які були атаковані у 2025 році, знижені показники зберігалися понад 13 місяців.

Автори дослідження також зазначають, що удари по інших типах об'єктів, зокрема військових базах, транспортних вузлах чи паливних сховищах, не спричиняли такого тривалого зниження нічного світлового випромінювання.

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