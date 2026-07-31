Сегодня ВСУ ударили по логистическим центрам, морскому терминалу и НПЗ в разных регионах РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Украина продолжает наносить дипломатические и военные удары по объектам российской инфраструктуры, обеспечивающим российскую агрессию.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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"Наши удары в рамках плана дальнобойных санкций — это всегда справедливые ответные меры, чтобы российская военная машина теряла свои ресурсы", — подчеркнул он.

Что было поражено

В частности, сегодня были нанесены удары по трем логистическим центрам в разных регионах РФ: в Сарапуле, Казани и Волгограде на расстояниях от около 500 до почти 1300 километров.

В Краснодарском крае поражен морской терминал. Расстояние до объекта от линии фронта — около 270 километров.

Также на расстоянии почти 480 километров от линии боевого столкновения был поражен НПЗ в Волгоградском регионе.

Зафиксированы попадания в акватории Азовского моря.

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Украина продолжит действовать

"Мы защищаем своих людей и продолжим действовать так, как нужно для достижения мира. Спасибо всем нашим воинам, которые обеспечивают именно такие точные и важные результаты для Украины", — добавил Зеленский.

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