Силы обороны ночью атаковали военные объекты РФ: поражены РЭБ, склад боеприпасов и штаб, - Генштаб

В ночь на 31 июля Силы обороны Украины нанесли удары по комплексу радиоэлектронной борьбы, складу боеприпасов и пункту управления российских войск в рамках операции по снижению военного потенциала РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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По имеющейся информации, украинские военные поразили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21", расположенный в районе Голубовки Луганской области.

Кроме того, Силы обороны нанесли удар по складу боеприпасов противника в районе Наумовки на временно оккупированной территории Крыма.

Также сообщается о поражении пункта управления российских войск в районе Бахмута Донецкой области.

Подтвержден удар по НПЗ

Также в Генштабе подтвердили поражение нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде (Волгоградская область, РФ).

В частности, зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия.

"Лукойл-Волгограднефтепереработка" — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Российской Федерации. Мощность переработки составляет около 15 млн тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо и авиатопливо. Задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил Российской Федерации.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на пресечение вооруженной агрессии Российской Федерации", — подчеркнули в Генштабе.

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