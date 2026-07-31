Сили оборони вночі атакували військові об’єкти РФ: уражено РЕБ, склад боєприпасів і штаб, - Генштаб

У ніч на 31 липня Сили оборони України завдали ударів по комплексу радіоелектронної боротьби, складу боєприпасів і пункту управління російських військ у межах операції зі зниження воєнного потенціалу РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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За наявною інформацією, українські військові уразили російський комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21", розташований у районі Голубівки Луганської області.

Крім того, Сили оборони завдали удару по складу боєприпасів противника в районі Наумівки на тимчасово окупованій території Криму.

Також повідомляється про ураження пункту управління російських військ у районі Бахмута Донецької області.

Підтверджено удар по НПЗ

Також у Генштабі підтвердили ураження нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді (Волгоградська область, РФ).

Зокрема, зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства.

"Лукойл-Волгограднефтепереработка" – один із найбільших нафтопереробних заводів російської федерації. Потужність переробки становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіапальне. Задіяне у забезпеченні потреб збройних сил Російської Федерації.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", - наголосили у Генштабі.

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