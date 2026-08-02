Нанесены удары по Саратовскому НПЗ, аэродрому "Энгельс", нефтебазе в Калужской области и другим объектам противника, - Генштаб

В ночь на 2 августа 2026 года в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду объектов противника на территории РФ и на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Удар по НПЗ

Так, нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу "Саратовский" в Саратове (Саратовская область, РФ).

Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия.

В Генштабе отмечают, что Саратовский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья. Мощность переработки составляет около 7 млн тонн нефти в год. Завод задействован в обеспечении потребностей военно-промышленного комплекса и вооруженных сил РФ.

Масштабы ущерба устанавливаются.

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Аэродром "Энгельс"

Также нанесен удар по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области РФ.

Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории аэродрома.

Аэродром "Энгельс" является одной из основных российских баз стратегической авиации, где базируются бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые регулярно задействуются для нанесения ракетных ударов по территории Украины.

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Поражение нефтебазы и других объектов

Кроме того, поражена нефтебаза "Людиновская" в Людинове (Калужская область, РФ).

Нефтебаза используется для хранения и поставки горюче-смазочных материалов, в частности для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.

Также поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в районе Навли (Брянская область, РФ).

Кроме того, вчера, 1 августа, были поражены пункты управления БПЛА противника в районах Ольхожемчугова (Курская область, РФ), Берестка (Донецкая область), Сичневого (Днепропетровская область) и Яблоково (Запорожская область).

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