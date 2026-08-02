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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Дроны атаковали Саратовскую область: под ударом НПЗ, аэродром и склад Wildberries. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 2 августа беспилотники атаковали Саратов и Энгельс. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Мониторинговые каналы сообщают о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

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Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что в Саратове и Энгельсе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. По его словам, по предварительным данным, есть пострадавшие.

В то же время украинский Telegram-канал Supernova+, который отслеживает сообщения из российских соцсетей, опубликовал видео с двумя очагами пожара и густым дымом, утверждая, что под удар снова попал Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Также обнародованы кадры пожара в девятиэтажном жилом доме, куда, вероятно, упали обломки сбитого беспилотника.

Телеграм-канал Astra, проанализировав место съемки видео, также сообщил, что горит именно Саратовский НПЗ.

Под атакой оказался аэродром "Энгельс-2"

По сообщениям, украинские беспилотники также атаковали военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация РФ.

Город Энгельс, расположенный на противоположном от Саратова берегу Волги, является одним из ключевых мест базирования российских стратегических бомбардировщиков.

В Самарской области сообщают об атаке на склад Wildberries

Кроме того, местные жители сообщают об атаке в поселке Новосемейкино Самарской области. По их словам, под удар мог попасть склад компании Wildberries.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Саратовский НПЗ уже неоднократно становился целью атак

Саратовский нефтеперерабатывающий завод уже неоднократно становился целью украинских беспилотников. Последний раз об атаке на этот объект сообщалось в начале июля. Всего Саратовский НПЗ за все время полномасштабной войны подвергся как минимум 15 атакам.

Этот НПЗ — одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В 2013 году завод вошел в состав "Роснефти". Проектная мощность — около 7 млн тонн нефти в год.

Перерабатывает нефть марки Urals и сырье с Саратовского и Оренбургского месторождений.

Выпускает более 20 видов продукции:

  • бензин;
  • дизельное топливо;
  • мазут;
  • вакуумный газойл;
  • битум;
  • техническая сера и т. д.

Имеет установку изомеризации пентан-гексановой фракции мощностью 300 тысяч тонн в год, что позволяет производить топливо стандарта Евро-5.

Атака на НПЗ в Саратове
Атака на НПЗ в Саратове
Атака на НПЗ в Саратове
Атака на НПЗ в Саратове

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Автор: 

НПЗ (630) Саратов (69) аэродром (332) склад (183) Энгельс (6)
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Топ комментарии
+12
Саретау (Желтая Гора). Москворотые все на свой лад переиначивают.
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02.08.2026 07:53 Ответить
+9
Горіть, прокляді виродки!
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02.08.2026 08:10 Ответить
+7
Саратівський НПЗ за інформацією Астри, атакували не менше 15 раз. А він все працює. Важко без ракет.
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02.08.2026 07:51 Ответить

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