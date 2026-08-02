Дроны атаковали Саратовскую область: под ударом НПЗ, аэродром и склад Wildberries. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на 2 августа беспилотники атаковали Саратов и Энгельс. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Мониторинговые каналы сообщают о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.
Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что в Саратове и Энгельсе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. По его словам, по предварительным данным, есть пострадавшие.
В то же время украинский Telegram-канал Supernova+, который отслеживает сообщения из российских соцсетей, опубликовал видео с двумя очагами пожара и густым дымом, утверждая, что под удар снова попал Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Также обнародованы кадры пожара в девятиэтажном жилом доме, куда, вероятно, упали обломки сбитого беспилотника.
Телеграм-канал Astra, проанализировав место съемки видео, также сообщил, что горит именно Саратовский НПЗ.
Под атакой оказался аэродром "Энгельс-2"
По сообщениям, украинские беспилотники также атаковали военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация РФ.
Город Энгельс, расположенный на противоположном от Саратова берегу Волги, является одним из ключевых мест базирования российских стратегических бомбардировщиков.
В Самарской области сообщают об атаке на склад Wildberries
Кроме того, местные жители сообщают об атаке в поселке Новосемейкино Самарской области. По их словам, под удар мог попасть склад компании Wildberries.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Саратовский НПЗ уже неоднократно становился целью атак
Саратовский нефтеперерабатывающий завод уже неоднократно становился целью украинских беспилотников. Последний раз об атаке на этот объект сообщалось в начале июля. Всего Саратовский НПЗ за все время полномасштабной войны подвергся как минимум 15 атакам.
Этот НПЗ — одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В 2013 году завод вошел в состав "Роснефти". Проектная мощность — около 7 млн тонн нефти в год.
Перерабатывает нефть марки Urals и сырье с Саратовского и Оренбургского месторождений.
Выпускает более 20 видов продукции:
- бензин;
- дизельное топливо;
- мазут;
- вакуумный газойл;
- битум;
- техническая сера и т. д.
Имеет установку изомеризации пентан-гексановой фракции мощностью 300 тысяч тонн в год, что позволяет производить топливо стандарта Евро-5.
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