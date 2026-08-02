Дроны атаковали Саратовскую область: под ударом НПЗ, аэродром и склад Wildberries. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 2 августа беспилотники атаковали Саратов и Энгельс. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Мониторинговые каналы сообщают о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

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Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что в Саратове и Энгельсе зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. По его словам, по предварительным данным, есть пострадавшие.

В то же время украинский Telegram-канал Supernova+, который отслеживает сообщения из российских соцсетей, опубликовал видео с двумя очагами пожара и густым дымом, утверждая, что под удар снова попал Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Также обнародованы кадры пожара в девятиэтажном жилом доме, куда, вероятно, упали обломки сбитого беспилотника.

Телеграм-канал Astra, проанализировав место съемки видео, также сообщил, что горит именно Саратовский НПЗ.

Под атакой оказался аэродром "Энгельс-2"

По сообщениям, украинские беспилотники также атаковали военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация РФ.

Город Энгельс, расположенный на противоположном от Саратова берегу Волги, является одним из ключевых мест базирования российских стратегических бомбардировщиков.

В Самарской области сообщают об атаке на склад Wildberries

Кроме того, местные жители сообщают об атаке в поселке Новосемейкино Самарской области. По их словам, под удар мог попасть склад компании Wildberries.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Саратовский НПЗ уже неоднократно становился целью атак

Саратовский нефтеперерабатывающий завод уже неоднократно становился целью украинских беспилотников. Последний раз об атаке на этот объект сообщалось в начале июля. Всего Саратовский НПЗ за все время полномасштабной войны подвергся как минимум 15 атакам.

Этот НПЗ — одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В 2013 году завод вошел в состав "Роснефти". Проектная мощность — около 7 млн тонн нефти в год.

Перерабатывает нефть марки Urals и сырье с Саратовского и Оренбургского месторождений.

Выпускает более 20 видов продукции:

бензин;

дизельное топливо;

мазут;

вакуумный газойл;

битум;

техническая сера и т. д.

Имеет установку изомеризации пентан-гексановой фракции мощностью 300 тысяч тонн в год, что позволяет производить топливо стандарта Евро-5.









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