Россияне показали руины склада Wildberries в Волгограде после ударов дронов. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой россияне демонстрируют последствия ударов по логистическому складу маркетплейса Wildberries в Волгограде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видны разрушенные конструкции здания, оставшиеся после атаки украинских беспилотников.

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Также сообщается, что после атаки в Волгограде вновь ввели ограничения на продажу топлива. Из-за ограничений на автозаправочных станциях образовались километровые очереди.

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