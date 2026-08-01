Россияне показали руины склада Wildberries в Волгограде после ударов дронов. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой россияне демонстрируют последствия ударов по логистическому складу маркетплейса Wildberries в Волгограде.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видны разрушенные конструкции здания, оставшиеся после атаки украинских беспилотников.
Также сообщается, что после атаки в Волгограде вновь ввели ограничения на продажу топлива. Из-за ограничений на автозаправочных станциях образовались километровые очереди.
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После вторжения рф в 2014 г - - на Крым , а потом на Донбасс - - - - рф - в ООН осудило ПОДАВЛЯЮЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТРАН !!!!. 173 ИЗ 192
Потом - - голосования повторялись с таким жэ результатом , -
рф -выкинули со всех международных организацый , дажэ с СПОРТА , ОЛЕНПИАД и т д !!!!.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ САНКЦЫИ - только УСИЛИВАЮТЬСЯ !!!!!?! ...
... . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . ............................
НЕУЖЭЛИ - ВЕСЬ МИР - НАЦЫСТЫ , ФАШЫСТЫ и .......
а рф- всем - ТОЛЬКО ПОМОГАЕТ И ЗАЩИЩАЕТ ????....
ИЛИ - - - - что то здесь не так ???????!!.
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россия 6 букв ❗
поЦква 6 букв ❗
кремль 6 букв ❗
666
Партия ****** россия 👉👿👿👿.
И это не совпадение ❗ ....
Вся история московии 👉
кровавая ❗
САТАНИНССКАЯ 😈❗ .
..
Неисправимая .