УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10989 відвідувачів онлайн
Новини Відео Атака дронів на регіони РФ Удари по логістиці РФ
5 190 18

Росіяни показали руїни складу Wildberries у Волгограді після ударів дронів. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіяни демонструють наслідки ударів по логістичному складу маркетплейсу Wildberries у Волгограді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно зруйновані конструкції будівлі, що залишилися після атаки українських безпілотників.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Також повідомляється, що після атаки у Волгограді знову запровадили ліміти на продаж пального. Через обмеження на автозаправних станціях утворилися кілометрові черги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти "Фенікса" спалили замаскований бензовоз окупантів біля Мелітополя. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор НРК екіпажу "Асгард" за мить до удару ухилився від російського FPV-дрона та врятував роботизований комплекс. ВIДЕО

Автор: 

Волгоград (59) атака (1878) логістика (189) дрони (8515)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Так повинна виглядати вся паРаша
показати весь коментар
01.08.2026 17:39 Відповісти
+5
Справав не складах. Це удар по кацапських банках.
показати весь коментар
01.08.2026 18:07 Відповісти
+5
Це удар по банках, по платниках податків, по заробітку багатьох лаптів, по постачанню на есвео і по "стабільності"..
показати весь коментар
01.08.2026 18:33 Відповісти

Завантаження...

 
 