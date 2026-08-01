Росіяни показали руїни складу Wildberries у Волгограді після ударів дронів. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому росіяни демонструють наслідки ударів по логістичному складу маркетплейсу Wildberries у Волгограді.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно зруйновані конструкції будівлі, що залишилися після атаки українських безпілотників.
Також повідомляється, що після атаки у Волгограді знову запровадили ліміти на продаж пального. Через обмеження на автозаправних станціях утворилися кілометрові черги.
Топ коментарі
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показати весь коментар01.08.2026 17:39 Відповісти Посилання
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+5 Az AZLK
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