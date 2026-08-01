Росіяни показали руїни складу Wildberries у Волгограді після ударів дронів. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіяни демонструють наслідки ударів по логістичному складу маркетплейсу Wildberries у Волгограді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно зруйновані конструкції будівлі, що залишилися після атаки українських безпілотників.

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Також повідомляється, що після атаки у Волгограді знову запровадили ліміти на продаж пального. Через обмеження на автозаправних станціях утворилися кілометрові черги.

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