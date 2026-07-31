Оператор НРК екіпажу "Асгард" за мить до удару ухилився від російського FPV-дрона та врятував роботизований комплекс. ВIДЕО

Оператор наземного роботизованого комплексу екіпажу "Асгард" 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго врятував НРК від російського FPV-дрона під час виконання бойового завдання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час атаки російського дрона оператор в останню мить вивів роботизований комплекс Termit з-під удару, завдяки чому той уникнув зіткнення та зміг продовжити виконання місії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У бригаді зазначають, що противник активно полює на українські наземні роботизовані комплекси, однак завдяки майстерності операторів вдається не лише зберігати техніку, а й успішно виконувати поставлені завдання.

Після уникнення атаки НРК Termit доставив необхідний вантаж українським військовим на передовій.

Кадри бойової роботи опублікували військовослужбовці 66-ї окремої механізованої бригади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 33-го ОШП двома НРК рознесли схованку з п’ятьма російськими штурмовиками. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни FPV-дронами атакували евакуаційний робот із цивільними, попри червоні хрести, - 33-й полк. ВIДЕО