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Новини Відео Наземні роботизовані комплекси НРК
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Оператор НРК екіпажу "Асгард" за мить до удару ухилився від російського FPV-дрона та врятував роботизований комплекс. ВIДЕО

Оператор наземного роботизованого комплексу екіпажу "Асгард" 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго врятував НРК від російського FPV-дрона під час виконання бойового завдання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час атаки російського дрона оператор в останню мить вивів роботизований комплекс Termit з-під удару, завдяки чому той уникнув зіткнення та зміг продовжити виконання місії.

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У бригаді зазначають, що противник активно полює на українські наземні роботизовані комплекси, однак завдяки майстерності операторів вдається не лише зберігати техніку, а й успішно виконувати поставлені завдання.

Після уникнення атаки НРК Termit доставив необхідний вантаж українським військовим на передовій.

Кадри бойової роботи опублікували військовослужбовці 66-ї окремої механізованої бригади.

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ЗСУ (8910) логістика (189) дрони (8507) 66 окрема механізована бригада (76) НРК наземний роботизований комплекс (166)
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Топ коментарі
+16
Оператору респект .
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31.07.2026 10:57 Відповісти
+6
Гарно... Хороша маневреність... Та й оперативність, у зустрічаючих, достойна похвали - поки кацапи зреагують, та стануть наводить новий дрон - вантаж уже приберуть у безпечне місце, а НРК або замаскують десь в кущах, або відправлять назад...
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31.07.2026 10:59 Відповісти
+5
Наїпати кацапа - то святе.
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31.07.2026 11:05 Відповісти

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