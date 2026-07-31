Оператор НРК екіпажу "Асгард" за мить до удару ухилився від російського FPV-дрона та врятував роботизований комплекс. ВIДЕО
Оператор наземного роботизованого комплексу екіпажу "Асгард" 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго врятував НРК від російського FPV-дрона під час виконання бойового завдання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час атаки російського дрона оператор в останню мить вивів роботизований комплекс Termit з-під удару, завдяки чому той уникнув зіткнення та зміг продовжити виконання місії.
У бригаді зазначають, що противник активно полює на українські наземні роботизовані комплекси, однак завдяки майстерності операторів вдається не лише зберігати техніку, а й успішно виконувати поставлені завдання.
Після уникнення атаки НРК Termit доставив необхідний вантаж українським військовим на передовій.
Кадри бойової роботи опублікували військовослужбовці 66-ї окремої механізованої бригади.
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