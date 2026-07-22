Росіяни FPV-дронами атакували евакуаційний робот із цивільними, попри червоні хрести, - 33-й полк. ВIДЕО

Російські війська атакували FPV-дронами наземний роботизований комплекс, який евакуював літнє подружжя із зони бойових дій. Попри чітке медичне маркування у вигляді червоних хрестів на роботі та причепі, окупанти кілька разів намагалися знищити евакуаційний транспорт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів начальник безпілотних систем 33-го окремого штурмового полку Артем.

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За його словами, військові першого штурмового батальйону виявили у будинку літнє подружжя. Жінка вже була поранена, а населений пункт тривалий час перебував під постійними артилерійськими обстрілами російських військ.

Український військовий виніс поранену жінку на руках, тоді як її чоловіка посадили до наземного роботизованого комплексу для евакуації. НРК був спеціально промаркований червоними хрестами як медичний транспорт.

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За словами військового, більшість російських FPV-дронів, які атакували евакуаційний комплекс, вдалося знищити дронам-перехоплювачам. Водночас один безпілотник все ж уразив роботизований комплекс.

Після цього до операції долучився суміжний підрозділ К-2, який надав резервний наземний роботизований комплекс та екіпаж. Поки тривала підготовка другої машини, цивільні перебували у причепі пошкодженого НРК, а необхідну воду та медикаменти їм доставляли дронами.

Зрештою евакуацію вдалося завершити. Постраждалих передали медикам, які надали їм допомогу. Наразі, за словами військових, їхньому життю нічого не загрожує.

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