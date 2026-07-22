Россияне с помощью FPV-дронов атаковали эвакуационный робот с гражданскими лицами, несмотря на красные кресты, - 33-й полк

Российские войска атаковали с помощью FPV-дронов наземный роботизированный комплекс, который эвакуировал пожилую супружескую пару из зоны боевых действий. Несмотря на четкую медицинскую маркировку в виде красных крестов на машине и прицепе, оккупанты несколько раз пытались уничтожить эвакуационный транспорт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Армия TV" рассказал начальник беспилотных систем 33-го отдельного штурмового полка Артем.

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По его словам, военные первого штурмового батальона обнаружили в доме пожилую супружескую пару. Женщина уже была ранена, а населенный пункт длительное время находился под постоянными артиллерийскими обстрелами российских войск.

Украинский военный вынес раненую женщину на руках, а ее мужа посадили в наземный роботизированный комплекс для эвакуации. НРК был специально помечен красными крестами как медицинский транспорт.

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По словам военного, большинство российских FPV-дронов, атаковавших эвакуационный комплекс, удалось уничтожить дронам-перехватчикам. В то же время один беспилотник все же поразил роботизированный комплекс.

После этого к операции подключилось смежное подразделение К-2, которое предоставило резервный наземный роботизированный комплекс и экипаж. Пока шла подготовка второй машины, гражданские лица находились в прицепе поврежденного НРК, а необходимую воду и медикаменты им доставляли с помощью дронов.

В итоге эвакуацию удалось завершить. Пострадавших передали медикам, которые оказали им помощь. На данный момент, по словам военных, их жизни ничего не угрожает.

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