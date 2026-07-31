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Новости Видео Наземные роботизированные комплексы НРК
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Оператор НРК экипажа "Асгард" за мгновение до удара уклонился от российского FPV-дрона и спас роботизированный комплекс. ВИДЕО

Оператор наземного роботизированного комплекса экипажа "Асгард" 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Хороброго спас НРК от российского FPV-дрона во время выполнения боевого задания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время атаки российского дрона оператор в последний момент вывел роботизированный комплекс Termit из-под удара, благодаря чему тот избежал столкновения и смог продолжить выполнение миссии.

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В бригаде отмечают, что противник активно охотится на украинские наземные роботизированные комплексы, однако благодаря мастерству операторов удается не только сохранять технику, но и успешно выполнять поставленные задачи.

Избежав атаки, НРК "Терміт" доставил необходимый груз украинским военным на передовой.

Кадры боевой работы опубликовали военнослужащие 66-й отдельной механизированной бригады.

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ВСУ (8199) логистика (168) дроны (7805) 66 отдельная механизированная бригада (77) НРК наземный роботизированный комплекс (152)
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Топ комментарии
+18
Оператору респект .
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31.07.2026 10:57 Ответить
+7
Гарно... Хороша маневреність... Та й оперативність, у зустрічаючих, достойна похвали - поки кацапи зреагують, та стануть наводить новий дрон - вантаж уже приберуть у безпечне місце, а НРК або замаскують десь в кущах, або відправлять назад...
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31.07.2026 10:59 Ответить
+5
!!!!!
а, побратимам попити поїсти!!!
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31.07.2026 11:03 Ответить

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