Оператор НРК экипажа "Асгард" за мгновение до удара уклонился от российского FPV-дрона и спас роботизированный комплекс. ВИДЕО
Оператор наземного роботизированного комплекса экипажа "Асгард" 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Хороброго спас НРК от российского FPV-дрона во время выполнения боевого задания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время атаки российского дрона оператор в последний момент вывел роботизированный комплекс Termit из-под удара, благодаря чему тот избежал столкновения и смог продолжить выполнение миссии.
В бригаде отмечают, что противник активно охотится на украинские наземные роботизированные комплексы, однако благодаря мастерству операторов удается не только сохранять технику, но и успешно выполнять поставленные задачи.
Избежав атаки, НРК "Терміт" доставил необходимый груз украинским военным на передовой.
Кадры боевой работы опубликовали военнослужащие 66-й отдельной механизированной бригады.
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а, побратимам попити поїсти!!!