Оператор НРК экипажа "Асгард" за мгновение до удара уклонился от российского FPV-дрона и спас роботизированный комплекс. ВИДЕО

Оператор наземного роботизированного комплекса экипажа "Асгард" 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Хороброго спас НРК от российского FPV-дрона во время выполнения боевого задания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время атаки российского дрона оператор в последний момент вывел роботизированный комплекс Termit из-под удара, благодаря чему тот избежал столкновения и смог продолжить выполнение миссии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В бригаде отмечают, что противник активно охотится на украинские наземные роботизированные комплексы, однако благодаря мастерству операторов удается не только сохранять технику, но и успешно выполнять поставленные задачи.

Избежав атаки, НРК "Терміт" доставил необходимый груз украинским военным на передовой.

Кадры боевой работы опубликовали военнослужащие 66-й отдельной механизированной бригады.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 33-го ОШП двумя НРК разнесли тайник с пятью российскими штурмовиками. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне с помощью FPV-дронов атаковали эвакуационный робот с гражданскими, несмотря на красные кресты, - 33-й полк. ВИДЕО