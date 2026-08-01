СБУ об ударах по НПЗ и РЛС РФ: повреждена критически важная военная инфраструктура

Дроны СБУ нанесли удары по трем НПЗ в Уфе и четырём российским РЛС. Повреждены объекты, обеспечивающие армию РФ топливом и укрепляющие ее систему ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Служба безопасности Украины этой ночью нанесла очередные успешные удары по топливной и военной инфраструктуре РФ. Эти спецоперации проводятся во исполнение поставленных Президентом Украины Владимиром Зеленским задач по снижению военного потенциала врага", - говорится в сообщении.

СБУ нанесла удар по трем НПЗ в Уфе

Дальнобойные беспилотники СБУ в ночь на 1 августа нанесли удар по инфраструктуре трех нефтеперерабатывающих заводов в Уфе (Республика Башкортостан, РФ), расположенных в 1600 км от государственной границы Украины. Под удар попали предприятия "Башнафта-УНПЗ", "Башнафта-Новойл" и "Башнафта-Уфанефтехим", которые образуют один из крупнейших нефтеперерабатывающих кластеров России.

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Совокупная мощность пораженных НПЗ превышает 23 млн тонн нефти в год. Они производят бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и другую продукцию, которая используется, в частности, для обеспечения российских войск.

Также поражены четыре российских РЛС

Помимо НПЗ, беспилотники СБУ поразили в Краснодарском крае три радиолокационные станции "Подлет-К1" и одну РЛС "Каста-2Е2", которые используются для обнаружения воздушных целей.

В СБУ подчеркнули, что нефтеперерабатывающие заводы являются законными военными целями, поскольку снабжают армию РФ топливом и являются важным источником финансирования российской агрессии.

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