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Новости Атака дронов на регионы РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
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В Уфе после атаки дронов горит один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов "Башнефти"

В российской Уфе после атаки беспилотников возник крупный пожар на одном из нефтеперерабатывающих заводов города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились видеозаписи, на которых виден густой дым и сильный пожар на территории предприятия после ударов БПЛА.

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По предварительным данным, утром 1 августа в Уфе прогремели взрывы, а под удар попал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.

Уфа является одним из ключевых центров нефтеперерабатывающей промышленности России, где работают несколько крупных НПЗ, входящих в производственный комплекс "Башнефти".

Завод является одним из крупнейших российских производителей смазочных материалов. Расстояние от Уфы до линии фронта составляет более 1300 километров.

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Автор: 

НПЗ (626) Уфа (19) атака (1883) дроны (7814)
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Топ комментарии
+14
**********!
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01.08.2026 10:36 Ответить
+9
факти загибели цивільних на атакованих об'єктах росія ніколи не афішує і не оприлюднює, бо цивільне наелення - це не мобілізовані військові, і це може призводити до відтоку працюючих на стратегічно важливих підприємствах.
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01.08.2026 10:41 Ответить
+6
Ну шо, запустілісь, підари?😁
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01.08.2026 10:33 Ответить

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