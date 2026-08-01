В Уфе после атаки дронов горит один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов "Башнефти"

В российской Уфе после атаки беспилотников возник крупный пожар на одном из нефтеперерабатывающих заводов города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились видеозаписи, на которых виден густой дым и сильный пожар на территории предприятия после ударов БПЛА.

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По предварительным данным, утром 1 августа в Уфе прогремели взрывы, а под удар попал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.

Уфа является одним из ключевых центров нефтеперерабатывающей промышленности России, где работают несколько крупных НПЗ, входящих в производственный комплекс "Башнефти".

Завод является одним из крупнейших российских производителей смазочных материалов. Расстояние от Уфы до линии фронта составляет более 1300 километров.

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