УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14029 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
4 730 17

В Уфі після атаки дронів палає один із найбільших нафтопереробних заводів "Башнефти". ВIДЕО

У російській Уфі після атаки безпілотників виникла масштабна пожежа на одному з нафтопереробних заводів міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднили відеозаписи, на яких видно густий дим і сильну пожежу на території підприємства після ударів БпЛА.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За попередніми даними, вранці 1 серпня в Уфі пролунали вибухи, а під удар потрапив один із найбльших нафтопереробних заводів.

Уфа є одним із ключових центрів нафтопереробної промисловості Росії, де працюють кілька великих НПЗ, що входять до виробничого комплексу "Башнефти".

Уражений завод є одним із найбільших російських виробників мастильних матеріалів. Відстань від Уфи до лінії фронту становить понад 1300 кілометрів.

Читайте також: У Росії ще один із найбільших НПЗ зупинив третину потужностей через атаку українських дронів, – Reuters

Читайте також: Росія не змогла відновити 18 великих НПЗ після ударів українських дронів

Автор: 

НПЗ (750) Уфа (15) атака (1878) дрони (8515)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
**********!
показати весь коментар
01.08.2026 10:36 Відповісти
+9
факти загибели цивільних на атакованих об'єктах росія ніколи не афішує і не оприлюднює, бо цивільне наелення - це не мобілізовані військові, і це може призводити до відтоку працюючих на стратегічно важливих підприємствах.
показати весь коментар
01.08.2026 10:41 Відповісти
+6
Ну шо, запустілісь, підари?😁
показати весь коментар
01.08.2026 10:33 Відповісти

Завантаження...

 
 