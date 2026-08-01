СБУ про удари по НПЗ і РЛС РФ: пошкоджено критичну військову інфраструктуру

Дрони СБУ уразили три НПЗ в Уфі та чотири російські РЛС. Пошкоджено об'єкти, що забезпечують армію РФ пальним і посилюють її систему ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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"Служба безпеки України цієї ночі завдала чергових успішних ударів по паливній та військовій інфраструктурі РФ. Ці спецоперації здійснюються на виконання поставлених Президентом України Володимиром Зеленським завдань щодо зниження військового потенціалу ворога", - йдеться в повідомленні.

СБУ уразила три НПЗ в Уфі

Далекобійні безпілотники СБУ в ніч на 1 серпня уразили інфраструктуру трьох нафтопереробних заводів в Уфі (Республіка Башкортостан, РФ), розташованих за 1600 км від державного кордону України. Під удар потрапили підприємства "Башнафта-УНПЗ", "Башнафта-Новойл" та "Башнафта-Уфанафтохім", які утворюють один із найбільших нафтопереробних кластерів Росії.

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Сукупна потужність уражених НПЗ перевищує 23 млн тонн нафти на рік. Вони виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційний гас та іншу продукцію, яка використовується, зокрема, для забезпечення російських військ.

Також уражено чотири російські РЛС

Окрім НПЗ, безпілотники СБУ уразили у Краснодарському краї три радіолокаційні станції "Подльот-К1" та одну РЛС "Каста-2Е2", які використовуються для виявлення повітряних цілей.

У СБУ наголосили, що нафтопереробні заводи є законними військовими цілями, оскільки забезпечують армію РФ пальним та є важливим джерелом фінансування російської агресії.

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