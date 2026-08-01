Уражено російський контейнеровоз Yanina, він пішов на дно, - Зеленський. ВIДЕО

Уражено підсанкційний російський контейнеровоз Yanina, що йшов під російським прапором.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Він висловив вдячність українським воїнам, які повертають війну у Росію і відповідають на її удари проти життя.

Удар по контейнеровозу

"Наші цілі - послідовно визначені обʼєкти, що забезпечують війну. Цієї ночі було застосування мідлстрайків - є ураження в акваторії Чорного та Азовського морів. Також уражено підсанкційний російський контейнеровоз Yanina, що йшов під російським прапором і мав ємність понад 100 тисяч тонн. Завдяки влучності наших Сил оборони він пішов на дно", - наголосив глава держави.

Удари по НПЗ

За його словами, сьогодні вночі підрозділи Служби безпеки уразили інфраструктуру трьох російських НПЗ в Башкортостані.

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"Відстань - майже 1600 кілометрів до обʼєктів. Заводи, які переробляють мільйони тонн нафти за рік. Дякую за влучність! Продовжуємо наш справедливий тиск. План далекобійних санкцій крок за кроком виконується", - йдеться у повідомленні.

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