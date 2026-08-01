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Уражено російський контейнеровоз Yanina, він пішов на дно, - Зеленський. ВIДЕО

Уражено підсанкційний російський контейнеровоз Yanina, що йшов під російським прапором.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Він висловив вдячність українським воїнам, які повертають війну у Росію і відповідають на її удари проти життя.

Удар по контейнеровозу

"Наші цілі - послідовно визначені обʼєкти, що забезпечують війну. Цієї ночі було застосування мідлстрайків - є ураження в акваторії Чорного та Азовського морів. Також уражено підсанкційний російський контейнеровоз Yanina, що йшов під російським прапором і мав ємність понад 100 тисяч тонн. Завдяки влучності наших Сил оборони він пішов на дно", - наголосив глава держави.

Удари по НПЗ

За його словами, сьогодні вночі підрозділи Служби безпеки уразили інфраструктуру трьох російських НПЗ в Башкортостані.

Також дивіться: В Уфі після атаки дронів палає один із найбільших нафтопереробних заводів "Башнефти". ВIДЕО

"Відстань - майже 1600 кілометрів до обʼєктів. Заводи, які переробляють мільйони тонн нафти за рік. Дякую за влучність! Продовжуємо наш справедливий тиск. План далекобійних санкцій крок за кроком виконується", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони та СБУ уразили авіазавод в окупованому Криму, порт Тамань і Волгоградський НПЗ

Автор: 

Зеленський Володимир (26553) корабель (1670) НПЗ (750)
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Топ коментарі
+9
Квартири провалилися в підвал: репортаж Цензор.НЕТ із місця влучання балістики в Солом'янському районі столиці.

у нас квартири з цивільними провалилися.
а, зелена гундоса наволоч вихваляється, що втопив контейнери з шубами та труселями для валберіс.

криворагульний утирок!
томагавки привіз від доні?
а навіщо катався? стефанішиній присунуть?
у відпуску, чи перевіряв будівництво династії в аризоні, де будеш ховатися від українців, після війни?
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01.08.2026 14:17 Відповісти
+6
це завдання президента оголошувати про потоплення москальського контейнеровоза? грьобане зелене чмо, країною керувати воно не вміє й не бажає, проте про чужі досягнення біжить першим мудрому наріду розповісти.
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01.08.2026 14:27 Відповісти
+5
Хрипата гундоса мерзота сцить в очі українцям,які кожен день гинуть . Коли вже та ракета тебе б дістала з твоїми виплодками
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01.08.2026 14:26 Відповісти

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