Уражено російський контейнеровоз Yanina, він пішов на дно, - Зеленський. ВIДЕО
Уражено підсанкційний російський контейнеровоз Yanina, що йшов під російським прапором.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Він висловив вдячність українським воїнам, які повертають війну у Росію і відповідають на її удари проти життя.
Удар по контейнеровозу
"Наші цілі - послідовно визначені обʼєкти, що забезпечують війну. Цієї ночі було застосування мідлстрайків - є ураження в акваторії Чорного та Азовського морів. Також уражено підсанкційний російський контейнеровоз Yanina, що йшов під російським прапором і мав ємність понад 100 тисяч тонн. Завдяки влучності наших Сил оборони він пішов на дно", - наголосив глава держави.
Удари по НПЗ
За його словами, сьогодні вночі підрозділи Служби безпеки уразили інфраструктуру трьох російських НПЗ в Башкортостані.
"Відстань - майже 1600 кілометрів до обʼєктів. Заводи, які переробляють мільйони тонн нафти за рік. Дякую за влучність! Продовжуємо наш справедливий тиск. План далекобійних санкцій крок за кроком виконується", - йдеться у повідомленні.
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у нас квартири з цивільними провалилися.
а, зелена гундоса наволоч вихваляється, що втопив контейнери з шубами та труселями для валберіс.
криворагульний утирок!
томагавки привіз від доні?
а навіщо катався? стефанішиній присунуть?
у відпуску, чи перевіряв будівництво династії в аризоні, де будеш ховатися від українців, після війни?