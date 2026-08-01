Поражен российский контейнеровоз "Янина", он пошел ко дну, - Зеленский
Пострадал подпадающий под санкции российский контейнеровоз "Янина", шедший под российским флагом.
Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Он выразил благодарность украинским воинам, которые переносят войну на территорию России и отвечают на ее удары, направленные против жизни людей.
Удар по контейнеровозу
"Наши цели - четко определенные объекты, обеспечивающие ведение войны. Этой ночью были нанесены удары средней дальности - есть поражения в акватории Черного и Азовского морей. Также был поражен подпадающий под санкции российский контейнеровоз Yanina, который шел под российским флагом и имел вместимость более 100 тысяч тонн. Благодаря меткости наших Сил обороны он пошел ко дну", - подчеркнул глава государства.
Удары по НПЗ
По его словам, сегодня ночью подразделения Службы безопасности нанесли удары по инфраструктуре трех российских НПЗ в Башкортостане.
"Расстояние до объектов - почти 1600 километров. Заводы, которые перерабатывают миллионы тонн нефти в год. Спасибо за меткость! Продолжаем наше справедливое давление. План дальнобойных санкций шаг за шагом выполняется", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у нас квартири з цивільними провалилися.
а, зелена гундоса наволоч вихваляється, що втопив контейнери з шубами та труселями для валберіс.
криворагульний утирок!
томагавки привіз від доні?
а навіщо катався? стефанішиній присунуть?
у відпуску, чи перевіряв будівництво династії в аризоні, де будеш ховатися від українців, після війни?