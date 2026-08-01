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Поражен российский контейнеровоз "Янина", он пошел ко дну, - Зеленский

Пострадал подпадающий под санкции российский контейнеровоз "Янина", шедший под российским флагом.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Он выразил благодарность украинским воинам, которые переносят войну на территорию России и отвечают на ее удары, направленные против жизни людей.

Удар по контейнеровозу

"Наши цели - четко определенные объекты, обеспечивающие ведение войны. Этой ночью были нанесены удары средней дальности - есть поражения в акватории Черного и Азовского морей. Также был поражен подпадающий под санкции российский контейнеровоз Yanina, который шел под российским флагом и имел вместимость более 100 тысяч тонн. Благодаря меткости наших Сил обороны он пошел ко дну", - подчеркнул глава государства.

Удары по НПЗ

По его словам, сегодня ночью подразделения Службы безопасности нанесли удары по инфраструктуре трех российских НПЗ в Башкортостане.

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"Расстояние до объектов - почти 1600 километров. Заводы, которые перерабатывают миллионы тонн нефти в год. Спасибо за меткость! Продолжаем наше справедливое давление. План дальнобойных санкций шаг за шагом выполняется", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны и СБУ нанесли удар по авиазаводу в оккупированном Крыму, порту Тамань и Волгоградскому НПЗ

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Зеленский Владимир (25403) корабль (2170) НПЗ (626)
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Топ комментарии
+18
це завдання президента оголошувати про потоплення москальського контейнеровоза? грьобане зелене чмо, країною керувати воно не вміє й не бажає, проте про чужі досягнення біжить першим мудрому наріду розповісти.
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01.08.2026 14:27 Ответить
+16
Квартири провалилися в підвал: репортаж Цензор.НЕТ із місця влучання балістики в Солом'янському районі столиці.

у нас квартири з цивільними провалилися.
а, зелена гундоса наволоч вихваляється, що втопив контейнери з шубами та труселями для валберіс.

криворагульний утирок!
томагавки привіз від доні?
а навіщо катався? стефанішиній присунуть?
у відпуску, чи перевіряв будівництво династії в аризоні, де будеш ховатися від українців, після війни?
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01.08.2026 14:17 Ответить
+14
Хрипата гундоса мерзота сцить в очі українцям,які кожен день гинуть . Коли вже та ракета тебе б дістала з твоїми виплодками
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01.08.2026 14:26 Ответить

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