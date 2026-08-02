Під час deepstrike-операції уражено ключові об’єкти Саратовського НПЗ та аеродрому "Енгельс", - ГУР

На Саратовському НПЗ уражено основні установки переробки нафти, а на аеродромі "Енгельс" - інфраструктуру та системи життєзабезпечення. Обидва об'єкти використовуються для забезпечення російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО.

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"За попередніми даними, на заводі, який живить злочинну війну проти України, уражено основні установки переробки нафти. Обсяги переробки на НПЗ "Саратовский" - близько 7 мільйонів тонн нафти на рік", - йдеться в повідомленні.

Підприємство виготовляє авіаційне та дизельне пальне, мастильні матеріали, якими забезпечують російську окупаційну армію.

Удари по аеродрому

На базі російської стратегічної авіації "Енгельс" у Саратовській області, яку держава-агресор постійно використовує для терористичних ракетних ударів по Україні, уражено інфраструктуру та системи життєзабезпечення військового аеродрому.

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Попередні атаки на об'єкти

Саратовський НПЗ є однією з найчастіше атакованих українськими далекобійними безпілотниками нафтопереробних цілей у Росії:

14 січня 2025 року – одна з перших підтверджених атак на Саратовську область, під час якої повідомлялося про пожежі в районі Саратова та Енгельса.

21 вересня 2025 року – українські сили завдали удару по Саратовському НПЗ.

8 листопада 2025 року – повторна атака на підприємство.

11 листопада 2025 року – ще один удар по НПЗ через кілька днів після попереднього.

Березень 2026 року – після атаки завод тимчасово припиняв роботу.

Травень 2026 року – черговий удар знову призвів до зупинки виробничих процесів.

8 липня 2026 року – масштабна атака українських дронів спричинила пожежу. За даними Reuters, була пошкоджена установка первинної переробки (CDU-6/ЕЛОУ-АВТ-6), після чого завод повністю припинив переробку нафти. Це стало вже третім випадком зупинки підприємства у 2026 році.

Військовий аеродром "Енгельс-2" у Саратовській області є головною базою стратегічної авіації РФ, звідки регулярно злітають бомбардувальники Ту-95МС, Ту-160 та Ту-22М3 для ракетних ударів по Україні. Через це він неодноразово ставав ціллю українських ударів: