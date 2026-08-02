Під час deepstrike-операції уражено ключові об’єкти Саратовського НПЗ та аеродрому "Енгельс", - ГУР
На Саратовському НПЗ уражено основні установки переробки нафти, а на аеродромі "Енгельс" - інфраструктуру та системи життєзабезпечення. Обидва об'єкти використовуються для забезпечення російської армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО.
"За попередніми даними, на заводі, який живить злочинну війну проти України, уражено основні установки переробки нафти. Обсяги переробки на НПЗ "Саратовский" - близько 7 мільйонів тонн нафти на рік", - йдеться в повідомленні.
Підприємство виготовляє авіаційне та дизельне пальне, мастильні матеріали, якими забезпечують російську окупаційну армію.
Удари по аеродрому
На базі російської стратегічної авіації "Енгельс" у Саратовській області, яку держава-агресор постійно використовує для терористичних ракетних ударів по Україні, уражено інфраструктуру та системи життєзабезпечення військового аеродрому.
Попередні атаки на об'єкти
Саратовський НПЗ є однією з найчастіше атакованих українськими далекобійними безпілотниками нафтопереробних цілей у Росії:
- 14 січня 2025 року – одна з перших підтверджених атак на Саратовську область, під час якої повідомлялося про пожежі в районі Саратова та Енгельса.
- 21 вересня 2025 року – українські сили завдали удару по Саратовському НПЗ.
- 8 листопада 2025 року – повторна атака на підприємство.
- 11 листопада 2025 року – ще один удар по НПЗ через кілька днів після попереднього.
- Березень 2026 року – після атаки завод тимчасово припиняв роботу.
- Травень 2026 року – черговий удар знову призвів до зупинки виробничих процесів.
- 8 липня 2026 року – масштабна атака українських дронів спричинила пожежу. За даними Reuters, була пошкоджена установка первинної переробки (CDU-6/ЕЛОУ-АВТ-6), після чого завод повністю припинив переробку нафти. Це стало вже третім випадком зупинки підприємства у 2026 році.
Військовий аеродром "Енгельс-2" у Саратовській області є головною базою стратегічної авіації РФ, звідки регулярно злітають бомбардувальники Ту-95МС, Ту-160 та Ту-22М3 для ракетних ударів по Україні. Через це він неодноразово ставав ціллю українських ударів:
- 5 грудня 2022 року – перша відома атака по аеродрому. Внаслідок вибуху було пошкоджено щонайменше два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Це стало першим ударом по такому віддаленому російському військовому об'єкту.
- 26 грудня 2022 року – повторна атака безпілотників. За повідомленнями РФ, загинули троє російських військовослужбовців.
- 8 січня 2025 року – удар по нафтобазі "Кристалл", яка забезпечує паливом авіабазу. Виникла масштабна пожежа, яку гасили кілька діб.
- 14 січня 2025 року – повторна атака на ту саму паливну базу, пожежа спалахнула знову.
- 11 лютого 2025 року – атака дронів по Саратовській області, вибухи лунали поблизу аеродрому.
- 20 березня 2025 року – одна з найуспішніших атак. Генштаб ЗСУ повідомив про спільну операцію із СБУ та ССО. За українськими даними, було знищено 96 крилатих ракет повітряного базування, уражено склад авіаційних боєприпасів, а потужна вторинна детонація тривала багато годин. Супутникові знімки підтвердили значні пошкодження.
- 6 червня 2025 року – знову атаковано паливний комплекс "Кристалл", горіли кілька резервуарів із пальним.
- 28 листопада 2025 року – Україна заявила про новий удар по авіабазі, місцеві жителі повідомляли про вибухи.
- 16 липня 2026 року – масштабна атака БпЛА на аеродром "Енгельс-2". На території виникла пожежа. За даними українських джерел, було уражено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС.
- 2 серпня 2026 року – новий удар, проведений ГУР МО України спільно із Силами оборони. Одночасно були атаковані аеродром "Енгельс-2" та Саратовський НПЗ; на обох об'єктах повідомлялося про пожежі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль