В ходе операции deepstrike были поражены ключевые объекты Саратовского НПЗ и аэродрома "Энгельс", - ГУР

На Саратовском НПЗ пострадали основные установки по переработке нефти, а на аэродроме "Энгельс" — инфраструктура и системы жизнеобеспечения. Оба объекта используются для обеспечения российской армии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал ГУР Минобороны.

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"По предварительным данным, на заводе, который снабжает преступную войну против Украины, поражены основные установки по переработке нефти. Объемы переработки на НПЗ "Саратовский" — около 7 миллионов тонн нефти в год", — говорится в сообщении.

Предприятие производит авиационное и дизельное топливо, а также смазочные материалы, которыми снабжают российскую оккупационную армию.

Удары по аэродрому

На базе российской стратегической авиации "Энгельс" в Саратовской области, которую государство-агрессор постоянно использует для террористических ракетных ударов по Украине, поражена инфраструктура и системы жизнеобеспечения военного аэродрома.

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Предыдущие атаки на объекты

Саратовский НПЗ является одной из наиболее часто атакуемых украинскими дальнобойными беспилотниками нефтеперерабатывающих целей в России:

14 января 2025 года — одна из первых подтвержденных атак на Саратовскую область, во время которой сообщалось о пожарах в районе Саратова и Энгельса.

21 сентября 2025 года — украинские силы нанесли удар по Саратовскому НПЗ.

8 ноября 2025 года — повторная атака на предприятие.

11 ноября 2025 года — еще один удар по НПЗ через несколько дней после предыдущего.

Март 2026 года — после атаки завод временно приостановил работу.

Май 2026 года — очередной удар вновь привел к остановке производственных процессов.

8 июля 2026 года — масштабная атака украинских дронов вызвала пожар. По данным Reuters, была повреждена установка первичной переработки (CDU-6/ЭЛОУ-АВТ-6), после чего завод полностью прекратил переработку нефти. Это стало уже третьим случаем остановки предприятия в 2026 году.

Военный аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области является главной базой стратегической авиации РФ, откуда регулярно вылетают бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3 для нанесения ракетных ударов по Украине. Из-за этого он неоднократно становился целью украинских ударов: