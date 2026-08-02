В ходе операции deepstrike были поражены ключевые объекты Саратовского НПЗ и аэродрома "Энгельс", - ГУР
На Саратовском НПЗ пострадали основные установки по переработке нефти, а на аэродроме "Энгельс" — инфраструктура и системы жизнеобеспечения. Оба объекта используются для обеспечения российской армии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал ГУР Минобороны.
"По предварительным данным, на заводе, который снабжает преступную войну против Украины, поражены основные установки по переработке нефти. Объемы переработки на НПЗ "Саратовский" — около 7 миллионов тонн нефти в год", — говорится в сообщении.
Предприятие производит авиационное и дизельное топливо, а также смазочные материалы, которыми снабжают российскую оккупационную армию.
Удары по аэродрому
На базе российской стратегической авиации "Энгельс" в Саратовской области, которую государство-агрессор постоянно использует для террористических ракетных ударов по Украине, поражена инфраструктура и системы жизнеобеспечения военного аэродрома.
Предыдущие атаки на объекты
Саратовский НПЗ является одной из наиболее часто атакуемых украинскими дальнобойными беспилотниками нефтеперерабатывающих целей в России:
- 14 января 2025 года — одна из первых подтвержденных атак на Саратовскую область, во время которой сообщалось о пожарах в районе Саратова и Энгельса.
- 21 сентября 2025 года — украинские силы нанесли удар по Саратовскому НПЗ.
- 8 ноября 2025 года — повторная атака на предприятие.
- 11 ноября 2025 года — еще один удар по НПЗ через несколько дней после предыдущего.
- Март 2026 года — после атаки завод временно приостановил работу.
- Май 2026 года — очередной удар вновь привел к остановке производственных процессов.
- 8 июля 2026 года — масштабная атака украинских дронов вызвала пожар. По данным Reuters, была повреждена установка первичной переработки (CDU-6/ЭЛОУ-АВТ-6), после чего завод полностью прекратил переработку нефти. Это стало уже третьим случаем остановки предприятия в 2026 году.
Военный аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области является главной базой стратегической авиации РФ, откуда регулярно вылетают бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3 для нанесения ракетных ударов по Украине. Из-за этого он неоднократно становился целью украинских ударов:
- 5 декабря 2022 года — первая известная атака на аэродром. В результате взрыва были повреждены как минимум два стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Это стало первым ударом по такому удаленному российскому военному объекту.
- 26 декабря 2022 года — повторная атака беспилотников. По сообщениям РФ, погибли трое российских военнослужащих.
- 8 января 2025 года – удар по нефтебазе "Кристалл", которая обеспечивает топливом авиабазу. Возник масштабный пожар, который тушили несколько суток.
- 14 января 2025 года — повторная атака на ту же топливную базу, пожар вспыхнул снова.
- 11 февраля 2025 года — атака дронов по Саратовской области, взрывы раздавались вблизи аэродрома.
- 20 марта 2025 года — одна из самых успешных атак. Генштаб ВСУ сообщил о совместной операции с СБУ и ССО. По украинским данным, было уничтожено 96 крылатых ракет воздушного базирования, поражен склад авиационных боеприпасов, а мощная вторичная детонация продолжалась много часов. Спутниковые снимки подтвердили значительные повреждения.
- 6 июня 2025 года — вновь был атакован топливный комплекс "Кристалл", горели несколько резервуаров с топливом.
- 28 ноября 2025 года — Украина заявила о новом ударе по авиабазе, местные жители сообщали о взрывах.
- 16 июля 2026 года — масштабная атака БПЛА на аэродром "Энгельс-2". На территории возник пожар. По данным украинских источников, был поражен стратегический бомбардировщик Ту-95МС.
- 2 августа 2026 года — новый удар, нанесенный ГУР МО Украины совместно с Силами обороны. Одновременно были атакованы аэродром "Энгельс-2" и Саратовский НПЗ; на обоих объектах сообщалось о пожарах.
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