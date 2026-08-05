Сили оборони продовжать знищувати російські пускові установки, - Зеленський
Українські військові продовжать знищувати пускові установки балістичних ракет на території Росії, щоб зменшити удари по Україні.
Про це під час засідання РНБО у середу, 5 серпня, повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Удари по пускових установках в РФ
"Військові знають, що їм потрібно знищувати пускові ворога, таким чином зменшити удари по українській стратегічній інфраструктурі... Вони цим займаються і будуть це робити",- сказав глава держави.
Розробка власної антибалістичної ППО
Також президент розповів, що паралельно триває робота над створенням вітчизняної антибалістичної системи протиповітряної оборони.
"Наш Укроборонпром та приватний сектор, наш оборонно-промислового комплекс України повинні займатися і зосередитись разом з партнерами на тому, щоб побудувати вітчизняну систему ППО", - заявив Зеленський.
Крім того, очільник держави закликав МЗС та Міноборони активізувати роботу з партнерами для збільшення постачання Україні антибалістичних ракет.
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