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Новини Удари по РФ
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Сили оборони продовжать знищувати російські пускові установки, - Зеленський

Зеленський

Українські військові продовжать знищувати пускові установки балістичних ракет на території Росії, щоб зменшити удари по Україні.

Про це під час засідання РНБО у середу, 5 серпня, повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Удари по пускових установках в РФ

"Військові знають, що їм потрібно знищувати пускові ворога, таким чином зменшити удари по українській стратегічній інфраструктурі... Вони цим займаються і будуть це робити",- сказав глава держави.

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Розробка власної антибалістичної ППО

Також президент розповів, що паралельно триває робота над створенням вітчизняної антибалістичної системи протиповітряної оборони. 

"Наш Укроборонпром та приватний сектор, наш оборонно-промислового комплекс України повинні займатися і зосередитись разом з партнерами на тому, щоб побудувати вітчизняну систему ППО", - заявив Зеленський.

Крім того, очільник держави закликав МЗС та Міноборони активізувати роботу з партнерами для збільшення постачання Україні антибалістичних ракет.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26596) обстріл (36032) ППО (4351) росія (47253)
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Топ коментарі
+9
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05.08.2026 23:28 Відповісти
+8
Ну, от. До вечора відновив потужність і зміг пообіцяти незламність.
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05.08.2026 23:26 Відповісти
+7
Як просто, найвеличніший все передбачив. Zєльонський ФОРЕВА !
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05.08.2026 23:23 Відповісти

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