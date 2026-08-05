Сили оборони продовжать знищувати російські пускові установки, - Зеленський

Українські військові продовжать знищувати пускові установки балістичних ракет на території Росії, щоб зменшити удари по Україні.

Про це під час засідання РНБО у середу, 5 серпня, повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удари по пускових установках в РФ

"Військові знають, що їм потрібно знищувати пускові ворога, таким чином зменшити удари по українській стратегічній інфраструктурі... Вони цим займаються і будуть це робити",- сказав глава держави.

Читайте також: Сили оборони вночі атакували військові об’єкти РФ: уражено РЕБ, склад боєприпасів і штаб, - Генштаб

Розробка власної антибалістичної ППО

Також президент розповів, що паралельно триває робота над створенням вітчизняної антибалістичної системи протиповітряної оборони.

"Наш Укроборонпром та приватний сектор, наш оборонно-промислового комплекс України повинні займатися і зосередитись разом з партнерами на тому, щоб побудувати вітчизняну систему ППО", - заявив Зеленський.

Крім того, очільник держави закликав МЗС та Міноборони активізувати роботу з партнерами для збільшення постачання Україні антибалістичних ракет.

Дивіться також: Зеленський підтвердив удари по ворожих об’єктах на території РФ, які фінансують війну проти України. ВIДЕО