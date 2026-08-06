4 ракети та 101 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО знешкодила 66 цілей. ІНФОГРАФІКА
Російські окупанти атакували Україну 4 ракетами та 101 БпЛА.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Чим атакував ворог?
Так, РФ випустила два протикорабельні ракети Онікс з окупованого Криму, дві протирадіолокаційні ракети Х-31П з акваторії Чорного моря. Також ворог застосував 101 БпЛА із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Як відпрацювала ППО?
Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 66 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА та однієї ракети Онікс на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях. Решта ракет цілей не досягла, інформація уточнюється.
Наразі ворожа атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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