Рашисти вдарили по торговельному суховантажу в Чорному морі: є загиблий та постраждалі
Російські окупанти продовжують атаки на цивільні судна в акваторії Чорного моря.
Про це заявив глава ОВА Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Цього разу постраждав торговельний суховантаж під прапором Гвінея Бісау, завантажений українською пшеницею. Внаслідок атаки пошкоджено корпус, на судні виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожого удару загинула людина, три особи постраждали.
"Екіпаж евакуйований на берег. Постраждалим надається вся необхідна допомога", - додав глава ОВА.
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