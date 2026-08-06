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Новини Атака РФ на цивільні судна
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Рашисти вдарили по торговельному суховантажу в Чорному морі: є загиблий та постраждалі

РФ атакувала цивільне судно в Чорному морі: є загиблий

Російські окупанти продовжують атаки на цивільні судна в акваторії Чорного моря.

Про це заявив глава ОВА Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Цього разу постраждав торговельний суховантаж під прапором Гвінея Бісау, завантажений українською пшеницею. Внаслідок атаки пошкоджено корпус, на судні виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожого удару загинула людина, три особи постраждали.

"Екіпаж евакуйований на берег. Постраждалим надається вся необхідна допомога", - додав глава ОВА.

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