Оккупанты нанесли удар по Изюму: известно о двух погибших и четырех раненых
Сегодня, 7 августа, российские войска нанесли удар по Изюму в Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атаки
Отмечается, что на данный момент известно о двух погибших.
Кроме того, пострадали как минимум 4 человека, всем оказывают помощь наши бригады медиков.
Вспыхнул пожар
Также сообщается, что на месте вспыхнул пожар площадью около 400 квадратных метров. Подразделения ГСЧС устраняют последствия атаки.
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