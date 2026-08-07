Оккупанты нанесли удар по Изюму: известно о двух погибших и четырех раненых

Сегодня, 7 августа, российские войска нанесли удар по Изюму в Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Жертвы атаки

Отмечается, что на данный момент известно о двух погибших.

Кроме того, пострадали как минимум 4 человека, всем оказывают помощь наши бригады медиков.

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Вспыхнул пожар

Также сообщается, что на месте вспыхнул пожар площадью около 400 квадратных метров. Подразделения ГСЧС устраняют последствия атаки.

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