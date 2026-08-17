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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Наслідки удару РФ по Ізюму: кількість поранених зросла до 5, пошкоджено 15 будинків. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських атак на Ізюм постраждали п’ять людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської облпрокуратури.

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Чим поцілив ворог?

За даними слідства, 16 серпня близько 21:30 російські військові вдарили по місту Ізюм. За попередніми даними, ворог використав УМПБ-5Р  керовану авіаційну бомбу реактивного типу.

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Які наслідки?

Пошкоджено щонайменше 15 будинків. Постраждали 5 людей - три жінки та двоє чоловіків.

17 серпня орієнтовно о 04:00 Ізюм знову зазнав ворожої атаки. За попередніми даними, удар завдано БпЛА "Герань-3". Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, авто.

ізюм після обстрілу
ізюм після обстрілу
ізюм після обстрілу
ізюм після обстрілу

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Що передувало?

  • Напередодні повідомлялося, що росіяни вдарили КАБами по Ізюму: відомо про чотирьох постраждалих.

Автор: 

обстріл (36190) Ізюм (386) Харківська область (3100) Ізюмський район (267)
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