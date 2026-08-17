Наслідки удару РФ по Ізюму: кількість поранених зросла до 5, пошкоджено 15 будинків. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських атак на Ізюм постраждали п’ять людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської облпрокуратури.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Чим поцілив ворог?

За даними слідства, 16 серпня близько 21:30 російські військові вдарили по місту Ізюм. За попередніми даними, ворог використав УМПБ-5Р керовану авіаційну бомбу реактивного типу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ била дронами, КАБами та артилерією по Сумщині й Харківщині: є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Які наслідки?

Пошкоджено щонайменше 15 будинків. Постраждали 5 людей - три жінки та двоє чоловіків.

17 серпня орієнтовно о 04:00 Ізюм знову зазнав ворожої атаки. За попередніми даними, удар завдано БпЛА "Герань-3". Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, авто.









За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Харківщину та Полтавщину: 9 постраждалих, знищено АЗС в Опішнянській громаді. ФОТОрепортаж

Що передувало?