РФ била дронами, КАБами та артилерією по Сумщині й Харківщині: є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж
Росія атакувала прикордонні райони Сумщини та Харківщини Пошкоджені будинки, автомобілі й цивільна інфраструктура, є загиблі, постраждалі та пожежі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ
Сумська область
Детальніше про безпекову ситуацію в Сумській області станом на ранок 16 серпня розповіли в ОВА.
Постраждалі та жертви
- У Сумській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль загинув 59-річний чоловік, поранення та травми отримала 50-річна жінка.
- У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрона загинув 51-річний чоловік.
- У Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА поранення отримала 71-річна жінка.
Руйнування
Протягом доби, з ранку 15 серпня до ранку 16 серпня 2026 року, російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 26 населених пунктах у 17 територіальних громадах області.
Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки, авто, мікроавтобус
Харківська область
"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 4 людей", - повідомили в ОВА.
Постраждалі
- сел. Шевченкове зазнали поранень чоловіки 50 і 65 років;
- у с. Сподобівка Шевченківської громади поранено 61-річного чоловіка;
- у с. Аркадіївка Шевченківської громади зазнав поранень 51-річний чоловік.
Руйнування
- Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 1 ракета; 6 КАБ; 12 БпЛА типу "Герань-2"; 1 БпЛА типу "Ланцет"; 1 БпЛА типу "Молнія"; 5 fpv-дронів; 45 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено медичний заклад, приватний будинок (сел. Золочів), 2 автомобілі (с. Писарівка);
- у Куп’янському районі пошкоджено складську будівлю (с. Верхньозорянське), 2 автомобілі (сел. Шевченкове, с. Аркадіївка), 2 приватні будинки (с. Сподобівка), багатоквартирний будинок (сел. Приколотне);
- в Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Пимонівка);
- у Харківському районі пошкоджено складську будівлю (сел. Березівське), приватний будинок (с. Руська Лозова), приватний будинок, гараж (сел. Прилісне);
- у Лозівському районі пошкоджено магазин, будівлю пошти (с. Орілька);
- у Чугуївському районі пошкоджено 5 господарчих споруд, ангар, автомобіль, трактор (с. П’ятницьке).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 260 людей.
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