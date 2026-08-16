РФ била дронами, КАБами та артилерією по Сумщині й Харківщині: є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Росія атакувала прикордонні райони Сумщини та Харківщини Пошкоджені будинки, автомобілі й цивільна інфраструктура, є загиблі, постраждалі та пожежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

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Сумська область

Детальніше про безпекову ситуацію в Сумській області станом на ранок 16 серпня розповіли в ОВА.

Постраждалі та жертви

У Сумській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль загинув 59-річний чоловік, поранення та травми отримала 50-річна жінка.

У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого дрона загинув 51-річний чоловік.

У Середино-Будській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА поранення отримала 71-річна жінка.

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Руйнування

Протягом доби, з ранку 15 серпня до ранку 16 серпня 2026 року, російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 26 населених пунктах у 17 територіальних громадах області.



Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.



Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки, авто, мікроавтобус

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Харківська область

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 18 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 4 людей", - повідомили в ОВА.

Постраждалі

сел. Шевченкове зазнали поранень чоловіки 50 і 65 років;

у с. Сподобівка Шевченківської громади поранено 61-річного чоловіка;

у с. Аркадіївка Шевченківської громади зазнав поранень 51-річний чоловік.

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Руйнування

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 1 ракета; 6 КАБ; 12 БпЛА типу "Герань-2"; 1 БпЛА типу "Ланцет"; 1 БпЛА типу "Молнія"; 5 fpv-дронів; 45 БпЛА (тип встановлюється).



Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Богодухівському районі пошкоджено медичний заклад, приватний будинок (сел. Золочів), 2 автомобілі (с. Писарівка);

пошкоджено медичний заклад, приватний будинок (сел. Золочів), 2 автомобілі (с. Писарівка); у Куп’янському районі пошкоджено складську будівлю (с. Верхньозорянське), 2 автомобілі (сел. Шевченкове, с. Аркадіївка), 2 приватні будинки (с. Сподобівка), багатоквартирний будинок (сел. Приколотне);

пошкоджено складську будівлю (с. Верхньозорянське), 2 автомобілі (сел. Шевченкове, с. Аркадіївка), 2 приватні будинки (с. Сподобівка), багатоквартирний будинок (сел. Приколотне); в Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Пимонівка);

пошкоджено 2 приватні будинки (с. Пимонівка); у Харківському районі пошкоджено складську будівлю (сел. Березівське), приватний будинок (с. Руська Лозова), приватний будинок, гараж (сел. Прилісне);

пошкоджено складську будівлю (сел. Березівське), приватний будинок (с. Руська Лозова), приватний будинок, гараж (сел. Прилісне); у Лозівському районі пошкоджено магазин, будівлю пошти (с. Орілька);

пошкоджено магазин, будівлю пошти (с. Орілька); у Чугуївському районі пошкоджено 5 господарчих споруд, ангар, автомобіль, трактор (с. П’ятницьке).

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Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 260 людей.







