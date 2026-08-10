Ворог ударив із артилерії по житловому сектору на Чугуївщині: 5 загиблих. ФОТО

10 серпня російські військові здійснили масований артилерійський обстріл житлового сектору села Бугаївка Чугуївського району на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської облпрокуратури.

Є жертви та руйнування

Внаслідок ворожої атаки зруйновано будинки.

Загинули п’ятеро людей.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Наслідки





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Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.