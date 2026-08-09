Через повторний удар на Запоріжжі загинув рятувальник, на Одещині пошкоджено автобус із дітьми, - Вигівський. ФОТОрепортаж

Росіяни продовжують атакувати ракетами й дронами Україну. Під удар потрапив автобус із дітьми та рятувальники, які допомагали травмованим.

Про це розповів глава МВС Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.

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Атака на Запоріжжі

Так, у Запорізькій області через повторний удар загинув пожежний-рятувальник Олександр Продан.

"Світла пам’ять Олександру та щирі співчуття родині. Це непоправна втрата для всього колективу системи МВС", - зазначив Вигівський.

Крім того, ще двоє працівників дістали поранення, їх терміново доправили до лікарні.

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Обстріл Одеської області

Удень під час повторного обстрілу Одеської області ударною хвилею пошкодило автобус, усередині якого було 12 дітей. На щастя, минулося без серйозних поранень, у однієї дитини незначні подряпини.

В Одесі триває фіксація руйнувань після нічного обстрілу. Житлові будинки, готель, цивільна та енергетична інфраструктура. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Поліцейські приймають заяви про пошкоджене майно та фіксують злочини.

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Удар по Харкову

Також роботи тривають у Харкові. У перші хвилини після обстрілу поліцейські та рятувальники евакуювали жителів із пошкодженого будинку. Серед врятованих - родина з немовлям та чоловік на кріслі колісному. Станом на зараз відомо про майже 40 постраждалих людей. На місці працює мобільний сервісний центр МВС, де можна оперативно відновити документи. Адміністратори вже надали десятки консультацій.

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Атака на Чернігівщину

Повідомляється, що вранці російські військові вдарили і по Чернігівщині. У Семенівській громаді безпілотник влучив поблизу крамниці. Поліцейські на службовому автомобілі евакуювали трьох поранених людей до лікарні.

Наслідки ударів



















