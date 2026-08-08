Ворог атакував дронами промислові підприємства в Запоріжжі: пошкоджено транспорт
Вдень 8 серпня 2026 року війська РФ вчергове атакували територію Запоріжжя.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За його словами, ворог атакував безпілотниками території кількох промислових підприємств Запоріжжя.
"Пошкоджені транспортні засоби. Минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
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