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Новини Атака дронів по Запоріжжю
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Ворог атакував дронами промислові підприємства в Запоріжжі: пошкоджено транспорт

Запоріжжя

Вдень 8 серпня 2026 року війська РФ вчергове атакували територію Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За його словами, ворог атакував безпілотниками території кількох промислових підприємств Запоріжжя.

"Пошкоджені транспортні засоби. Минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Новина буде оновлюватися

Автор: 

Запоріжжя (2290) обстріл (36065) Запорізька область (5136) Запорізький район (773)
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