РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11677 посетителей онлайн
Новости Атака дронов по Запорожью
551 1

Враг атаковал дронами промышленные предприятия на Запорожье: поврежден транспорт

Запоріжжя

Днем 8 августа 2026 года войска РФ в очередной раз атаковали территорию Запорожья.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые подробности

По его словам, враг атаковал беспилотниками территории нескольких промышленных предприятий Запорожья.

"Повреждены транспортные средства. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Новость будет обновляться

Автор: 

Запорожье (3166) обстрел (34767) Запорожская область (4756) Запорожский район (768)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 