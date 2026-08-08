Враг атаковал дронами промышленные предприятия на Запорожье: поврежден транспорт

Днем 8 августа 2026 года войска РФ в очередной раз атаковали территорию Запорожья.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

По его словам, враг атаковал беспилотниками территории нескольких промышленных предприятий Запорожья.

"Повреждены транспортные средства. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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