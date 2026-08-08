Враг атаковал дронами промышленные предприятия на Запорожье: поврежден транспорт
Днем 8 августа 2026 года войска РФ в очередной раз атаковали территорию Запорожья.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
По его словам, враг атаковал беспилотниками территории нескольких промышленных предприятий Запорожья.
"Повреждены транспортные средства. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Новость будет обновляться
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль