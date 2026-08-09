Росіяни масовано атакували Одесу: є руйнування та постраждалі (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти неділі, 9 серпня 2026 року, війська РФ масовано атакували ударними дронами та ракетами територію Одеси.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, є пошкодження житлових будинків та інфраструктури.











Є поранені

Станом на 6.30 9 серпня відомо про 6 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу. Їм надається вся необхідна допомога.

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Пошкодження та руйнування

Є руйнування житлових будинків в декількох районах міста. Також згоріли автівки.

Усі оперативні та комунальні служби на місцях. Деталі зʼясовуються.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Як інформує ДСНС, 8 людей постраждали через ворожу атаку.

Унаслідок влучань сталися численні руйнування та пожежі у кількох районах міста. У центрі Одеси спалахнула пожежа у чотириповерховому житловому будинку та горіли поруч розташовані автівки. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 1000 кв. м.

















За іншою адресою горіли 2 приватні житлові будинки.

На місцях подій працювали психологи ДСНС. Усі пожежі ліквідовано.

Як інформує голова ОВА Олег Кіпер, ворог застосував кілька десятків ракет та дронів по Одещині: пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлову забудову. Найбільший руйнувань зазнала Одеса. У двох районах пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків. Також вогнем знищено та пошкоджено автомобілі мешканців.

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Стан постраждалих

На жаль, постраждали восьмеро людей. Стан сімох із них лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Більшість отримали осколкові поранення.