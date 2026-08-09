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Новини Атака безпілотників на Одесу
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Росіяни масовано атакували Одесу: є руйнування та постраждалі (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти неділі, 9 серпня 2026 року, війська РФ масовано атакували ударними дронами та ракетами територію Одеси.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, є пошкодження житлових будинків та інфраструктури.

Одеса після обстрілу
Одеса після обстрілу
Одеса після обстрілу
Одеса після обстрілу
Одеса після обстрілу

Є поранені

Станом на 6.30 9 серпня відомо про 6 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу. Їм надається вся необхідна допомога.

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Пошкодження та руйнування

Є руйнування житлових будинків в декількох районах міста. Також згоріли автівки.

Усі оперативні та комунальні служби на місцях. Деталі зʼясовуються.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Як інформує ДСНС, 8 людей постраждали через ворожу атаку.

Унаслідок влучань сталися численні руйнування та пожежі у кількох районах міста. У центрі Одеси спалахнула пожежа у чотириповерховому житловому будинку та горіли поруч розташовані автівки. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 1000 кв. м.

Одеса після обстрілу
Одеса після обстрілу
Одеса після обстрілу
Одеса після обстрілу
Одеса після обстрілу
Одеса після обстрілу
Одеса після обстрілу
Одеса після обстрілу

За іншою адресою горіли 2 приватні житлові будинки.

На місцях подій працювали психологи ДСНС. Усі пожежі ліквідовано.

Як інформує голова ОВА Олег Кіпер, ворог застосував кілька десятків ракет та дронів по Одещині: пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлову забудову. Найбільший руйнувань зазнала Одеса. У двох районах пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків. Також вогнем знищено та пошкоджено автомобілі мешканців.

Також читайте: Війська РФ ударили ракетами по людному місцю біля ринку у передмісті Одеси: четверо поранених (оновлено)

Стан постраждалих

На жаль, постраждали восьмеро людей. Стан сімох із них лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Більшість отримали осколкові поранення.

Автор: 

обстріл (36077) Одеса (5129) Одеська область (4092) дрони (8581) Одеський район (744)
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Топ коментарі
+11
Мій друг звільнився за віком і пішов шукати роботу..телефонує в охорону Інтосани..а там питає " ви учаснік есвео?" Той і прихуїв..каже це що оговорочка по фрейду? це в підерів есвео. ..шо за *****?" А там відповідають " а какая разніца"..Короче розмова записана..це в Службу Божу мабцть надсилати чи навіть не зеаю куди
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09.08.2026 08:04 Відповісти
+9
"Найвеличніший"в розїздах роздає інтервю ,в той час як ворог знищує країну.
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09.08.2026 08:01 Відповісти
+8
Не може ППО стати на всю країну,скільки б їх не дали.Єдиний вихід нищити можливість москалів стріляти.
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09.08.2026 07:44 Відповісти

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