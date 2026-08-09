Росіяни масовано атакували Одесу: є руйнування та постраждалі (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти неділі, 9 серпня 2026 року, війська РФ масовано атакували ударними дронами та ракетами територію Одеси.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, є пошкодження житлових будинків та інфраструктури.
Є поранені
Станом на 6.30 9 серпня відомо про 6 постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу. Їм надається вся необхідна допомога.
Пошкодження та руйнування
Є руйнування житлових будинків в декількох районах міста. Також згоріли автівки.
Усі оперативні та комунальні служби на місцях. Деталі зʼясовуються.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.
Як інформує ДСНС, 8 людей постраждали через ворожу атаку.
Унаслідок влучань сталися численні руйнування та пожежі у кількох районах міста. У центрі Одеси спалахнула пожежа у чотириповерховому житловому будинку та горіли поруч розташовані автівки. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 1000 кв. м.
За іншою адресою горіли 2 приватні житлові будинки.
На місцях подій працювали психологи ДСНС. Усі пожежі ліквідовано.
Як інформує голова ОВА Олег Кіпер, ворог застосував кілька десятків ракет та дронів по Одещині: пошкоджено об’єкти інфраструктури та житлову забудову. Найбільший руйнувань зазнала Одеса. У двох районах пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків. Також вогнем знищено та пошкоджено автомобілі мешканців.
Стан постраждалих
На жаль, постраждали восьмеро людей. Стан сімох із них лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Більшість отримали осколкові поранення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль