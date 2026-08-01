Удар РФ по Одещині: поранено двох дітей, дівчинка у важкому стані

У Подільському районі на Одещині внаслідок атаки ворожих БпЛА постраждало двоє малолітніх дітей: 12-річна дівчинка та її 6-річний брат.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Стан поранених

Як зазначається, дітей госпіталізували з уламковими пораненнями до обласної дитячої лікарні. Стан дівчинки лікарі оцінюють як важкий, хлопчика - як середньої тяжкості.

Лікарі борються за їхнє здоров’я і надають всю необхідну допомогу.

Також читайте: Ракетний удар по Одесі: пошкоджено лікарню, є постраждалі (оновлено). ФОТО

Що передувало?

Раніше повідомлялося, ворог ударив БпЛА по Одесі: влучання в багатоповерхівку, троє поранених.

Також дивіться: Пілот Повітряних сил знищив реактивний "Шахед" над Одещиною прямим влучанням. ВIДЕО