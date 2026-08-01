Удар РФ по Одещині: поранено двох дітей, дівчинка у важкому стані
У Подільському районі на Одещині внаслідок атаки ворожих БпЛА постраждало двоє малолітніх дітей: 12-річна дівчинка та її 6-річний брат.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Стан поранених
Як зазначається, дітей госпіталізували з уламковими пораненнями до обласної дитячої лікарні. Стан дівчинки лікарі оцінюють як важкий, хлопчика - як середньої тяжкості.
Лікарі борються за їхнє здоров’я і надають всю необхідну допомогу.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, ворог ударив БпЛА по Одесі: влучання в багатоповерхівку, троє поранених.
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