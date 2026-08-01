Ворог ударив БпЛА по Одесі: влучання в багатоповерхівку, троє поранених (оновлено). ФОТО

Зранку 1 серпня 2026 року війська РФ завдали удару дронами по Одесі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Ворог атакував Одесу. Є влучання в житловий будинок. Деталі зʼясовуємо", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

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Оновлена інформація

За попередньою інформацією від ОВА, один з ворожих БпЛА влучив у багатоповерховий житловий будинок в центрі Одеси.

На місці працюють усі екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Як пізніше повідомив Лисак, внаслідок влучання у житловий будинок постраждав 18-річний хлопець. Його госпіталізували та надають необхідну допомогу.

На місці працюють усі оперативні та комунальні служби. Розгорнутий штаб для допомоги мешканцям.

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Станом на 14.20, на жаль, кількість постраждалих внаслідок атаки на Одесу збільшилася до 3 осіб. 30-річному чоловіку допомогу надали на місці.

Ще двоє людей віком 18 та 28 років госпіталізовані.





