В Одесі пролунали вибухи: ворог атакує ракетами

Вдень 31 липня в Одесі пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

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За інформацією Повітряних сил ЗСУ, ворог атакував регіон ракетами.

Що передувало?

Зранку російські окупанти атакували Київ. У Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, сталося загоряння травʼяного настилу.

Також під час повітряної атаки російських військ на Вінниччині зафіксовано влучання в об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема атаковано відділення Нової Пошти.

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