Ворог атакував Київ БпЛА: у Голосіївському районі через уламки сталася пожежа (оновлено)

Вранці 31 липня російські безпілотники атакують столицю. Лунають вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Повітряну тривогу оголошували у Києві з 08:59 по 09:53.

Згодом Кличко повідомив, що у Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, сталося загоряння травʼяного настилу.

"Наразі пожежу локалізували. Екстрені служби працюють на місці", - додав міський голова.

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