Ворог атакував Київ БпЛА: у Голосіївському районі через уламки сталася пожежа (оновлено)
Вранці 31 липня російські безпілотники атакують столицю. Лунають вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА", - йдеться в повідомленні.
Повітряну тривогу оголошували у Києві з 08:59 по 09:53.
Згодом Кличко повідомив, що у Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, сталося загоряння травʼяного настилу.
"Наразі пожежу локалізували. Екстрені служби працюють на місці", - додав міський голова.
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