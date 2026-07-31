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Новости Атака беспилотников на Киев
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Враг атаковал Киев БПЛА: действовали силы ПВО

Российские беспилотники массово нарушили воздушное пространство Польши

Утром 31 июля российские беспилотники атакуют столицу. Были слышны взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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"В столице действуют силы ПВО по противодействию вражеским БПЛА", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога объявлялась в Киеве с 08:59 до 09:53.

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