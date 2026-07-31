Враг атаковал Киев БПЛА: действовали силы ПВО
Утром 31 июля российские беспилотники атакуют столицу. Были слышны взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
"В столице действуют силы ПВО по противодействию вражеским БПЛА", - говорится в сообщении.
Воздушная тревога объявлялась в Киеве с 08:59 до 09:53.
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