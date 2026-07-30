В Киеве демонтируют защитные конструкции с памятников: начались работы у памятника Лесе Украинке. ФОТОРЕПОРТАЖ
В столице коммунальные службы Печерского района совместно с сервисной компанией приступили к демонтажу защитных конструкций вокруг памятника Лесе Украинке.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, пишет Цензор.НЕТ.
Памятник открывают после многих лет укрытия
Отмечается, что в Киеве продолжается поэтапная расконсервация памятников, которые в начале полномасштабного вторжения были закрыты защитными конструкциями. Работы у памятника Лесе Украинке начались 30 июля.
По словам директора департамента культуры Сергея Анжияка, в начале войны защита памятников модульными конструкциями и мешками с песком была необходима. Это помогло снизить риски повреждений от осколков и взрывных волн.
Новые угрозы и изменение подходов
Анжияк пояснил, что за более чем четыре года войны изменился характер угроз. Россия чаще применяет баллистические ракеты и другие мощные средства поражения, способные разрушать даже железобетон.
В таких условиях защитные сооружения уже не обеспечивают должного эффекта. Более того, во время сильных взрывов они сами могут повреждать памятники.
Также проблемой стало длительное пребывание в укрытиях. Внутри скапливается влага, разрушаются мешки с песком, отсутствует вентиляция. Это способствует появлению грибков и наносит вред материалам, особенно мрамору.
"Сегодня защита памятника — это не только его укрытие. Это возможность контролировать его состояние и своевременно проводить необходимые работы".
В департаменте отметили, что процесс расконсервации уже начат. Ранее открыли памятник княгине Ольге, а также завершили работы на памятнике Николаю Лысенко.
После завершения работ у памятника Лесе Украинке планируется расконсервировать памятник основателям Киева в Наводницком парке.
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