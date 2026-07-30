У Києві демонтують захисні конструкції з пам’ятників: почали роботи біля пам’ятника Лесі Українці. ФОТОрепортаж

У столиці комунальні служби Печерського району разом із сервісною компанією розпочали демонтаж захисних конструкцій навколо пам’ятника Лесі Українці.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

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Пам’ятник відкривають після років укриття

Зазначається, що у Києві триває поетапна розконсервація пам’ятників, які на початку повномасштабного вторгнення були закриті захисними конструкціями. Роботи біля пам’ятника Лесі Українці розпочалися 30 липня.

За словами директора департаменту культури Сергія Анжияка, на початку війни захист пам’ятників модульними конструкціями та мішками з піском був необхідним. Це допомогло зменшити ризики пошкоджень від уламків і вибухових хвиль.

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Нові загрози і зміна підходів

Анжияк пояснив, що за понад чотири роки війни змінився характер загроз. Росія частіше застосовує балістичні ракети та інші потужні засоби ураження, які можуть руйнувати навіть залізобетон.

У таких умовах захисні споруди вже не дають належного ефекту. Більше того, під час сильних вибухів вони можуть самі пошкоджувати пам’ятники.

Також проблемою стало тривале перебування під укриттями. Усередині накопичується волога, руйнуються мішки з піском, відсутня вентиляція. Це сприяє появі грибків і шкодить матеріалам, особливо мармуру.

"Сьогодні захист пам’ятника – це не лише його укриття. Це можливість контролювати його стан і вчасно проводити необхідні роботи".

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У департаменті зазначили, що процес розконсервації вже розпочато. Раніше відкрили пам’ятник княгині Ользі, а також завершили роботи на пам’ятнику Миколі Лисенку.

Після завершення робіт біля пам’ятника Лесі Українці планується розконсервувати пам’ятник засновникам Києва у Наводницькому парку.