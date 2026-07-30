У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після нічної атаки РФ: одна людина загинула, троє поранені,- ДСНС. ФОТОрепортаж

У Києві завершили аварійно-рятувальні та аварійно-відновлювальні роботи після чергової нічної атаки Росії. Рятувальники ліквідували наслідки обстрілу на всіх об'єктах, які зазнали пошкоджень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій, роботи завершили за всіма адресами, де підрозділи ДСНС працювали після російського удару.

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У ніч проти 30 липня російські війська атакували столицю ударними безпілотниками та ракетами. Внаслідок обстрілу пожежі та руйнування виникли в Оболонському та Святошинському районах Києва.

Пошкоджень зазнали територія ринку, гаражний кооператив, а також п'ятиповерхова нежитлова будівля, де виникли масштабні пожежі.

















За офіційними даними, внаслідок атаки загинув 31-річний киянин. Ще троє чоловіків віком 23, 30 та 53 років отримали поранення.

Упродовж дня рятувальники розбирали пошкоджені конструкції, ліквідовували осередки займання та усували інші небезпечні наслідки російського удару. Після завершення всіх необхідних робіт ДСНС повідомила про повну ліквідацію наслідків атаки на всіх визначених локаціях.

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