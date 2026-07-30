У метро вночі ховалися від обстрілів 56 тисяч людей, доступ не обмежували, - КП "Київський метрополітен"
У ніч проти четверга, 30 липня, під час ворожої атаки на Київ на станціях метро укривалися понад 56 тисяч людей. Це новий максимум: попередній, 52,5 тисячі людей, зафіксували в ніч проти 2 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, після оголошення повітряної тривоги всі станції були відкриті й працювали в режимі укриття, тому поширена в медіа та соцмережах інформація, що на окремі станції нібито не пускали людей, не відповідає дійсності, повідомляє КП "Київський метрополітен".
Подробиці
Під час тривоги як укриття працюють 46 підземних станцій, на вхід відкривають усі вестибюлі, щоб шлях до безпечного місця був якомога коротшим, - повідомляють у комунальному підприємстві.
Також у підприємстві пояснюють звідки з’явилися повідомлення про закриті станції. Адже тієї ночі медіа писали, що на входах і в переходах низки станцій утворилися черги, а частині киян бракувало місця.
"Окремі публікації могли виникнути через те, що працівники метрополітену просили людей перейти зі службових приміщень на платформи. Службові приміщення та проходи не призначені для перебування пасажирів, і доступ до них обмежений з міркувань безпеки".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль