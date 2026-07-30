У метро вночі ховалися від обстрілів 56 тисяч людей, доступ не обмежували, - КП "Київський метрополітен"

У ніч проти четверга, 30 липня, під час ворожої атаки на Київ на станціях метро укривалися понад 56 тисяч людей. Це новий максимум: попередній, 52,5 тисячі людей, зафіксували в ніч проти 2 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, після оголошення повітряної тривоги всі станції були відкриті й працювали в режимі укриття, тому поширена в медіа та соцмережах інформація, що на окремі станції нібито не пускали людей, не відповідає дійсності, повідомляє КП "Київський метрополітен".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Під час тривоги як укриття працюють 46 підземних станцій, на вхід відкривають усі вестибюлі, щоб шлях до безпечного місця був якомога коротшим, - повідомляють у комунальному підприємстві.

Також у підприємстві пояснюють звідки з’явилися повідомлення про закриті станції. Адже тієї ночі медіа писали, що на входах і в переходах низки станцій утворилися черги, а частині киян бракувало місця.

"Окремі публікації могли виникнути через те, що працівники метрополітену просили людей перейти зі службових приміщень на платформи. Службові приміщення та проходи не призначені для перебування пасажирів, і доступ до них обмежений з міркувань безпеки".

Дивіться: Ракетний удар РФ по Львову: з-під завалів евакуювали жінку, двоє людей вважаються зниклими безвісти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж