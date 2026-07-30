Ракетний удар РФ по Львову: з-під завалів евакуювали жінку, двоє людей вважаються зниклими безвісти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Львові на вулиці Патона триває пошуково-рятувальна операція після російського ракетного удару.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
Під завалами ще дві людини
За його словами, щойно з-під завалів евакуювали літню жінку. Вона жива.
"Двоє людей вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває", - уточнив очільник Львова.
Масований удар 30 липня
- У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі:
- російські війська атакували столицю балістичними ракетами. Унаслідок ударів виникли пожежі, є загиблий.
- у Львові після ракетної атаки були пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, через удари виникли займання у багатоповерхівках на вулицях Патона та Виговського.
- Наразі відомо про 26 постраждалих у Львові.
- Росія атакувала Полтавщину область безпілотниками. У Полтавському районі зафіксовано влучання по складських приміщеннях приватного підприємства - одна людина загинула. Також під удар потрапив термінал "Нової пошти", де виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.
- Вночі ворог завдав удару по Кривому Рогу та передмістю. Повідомлялося про влучання у житловий будинок і загиблих, серед яких є діти.
- За даними Повітряних сил, під час атаки ворога було збито 1 із 9 "Іскандерів", 54 крилаті ракети і 265 БпЛА, зафіксовано влучання 3 "Цирконів" та балістики.
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