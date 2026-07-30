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Новини Фото Масований комбінований удар Удар по Львову
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Ракетний удар РФ по Львову: з-під завалів евакуювали жінку, двоє людей вважаються зниклими безвісти. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Львові на вулиці Патона триває пошуково-рятувальна операція після російського ракетного удару.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

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Під завалами ще дві людини

За його словами, щойно з-під завалів евакуювали літню жінку. Вона жива.

"Двоє людей вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває", - уточнив очільник Львова.

обстріл Львова
обстріл Львова
обстріл Львова
обстріл Львова
обстріл Львова

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Масований удар 30 липня

  • У ніч проти 30 липня 2026 року Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та ударні безпілотники. У низці регіонів зафіксовані влучання, руйнування та пожежі:
  • російські війська атакували столицю балістичними ракетами. Унаслідок ударів виникли пожежі, є загиблий.
  • у Львові після ракетної атаки були пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, через удари виникли займання у багатоповерхівках на вулицях Патона та Виговського.
  • Наразі відомо про 26 постраждалих у Львові.
  • Росія атакувала Полтавщину область безпілотниками. У Полтавському районі зафіксовано влучання по складських приміщеннях приватного підприємства - одна людина загинула. Також під удар потрапив термінал "Нової пошти", де виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.
  • Вночі ворог завдав удару по Кривому Рогу та передмістю. Повідомлялося про влучання у житловий будинок і загиблих, серед яких є діти.
  • За даними Повітряних сил, під час атаки ворога було збито 1 із 9 "Іскандерів", 54 крилаті ракети і 265 БпЛА, зафіксовано влучання 3 "Цирконів" та балістики.

Читайте: Через атаку РФ згорів ринок в Оболонському районі Києва. ФОТОрепортаж

Автор: 

Львів (2515) обстріл (35889) Львівська область (2645) Львівський район (312)
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Топ коментарі
+9
Коли буде зе тайого банда заарештована за все те,що ці зелені потвори роблять вже більше 7 років з українською армією,народом України і самою Україною?
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30.07.2026 10:03 Відповісти
+4
коли умний нарід вибере Притулу чи Арестовича
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30.07.2026 10:01 Відповісти
+4
Тобто Переможця2019 та переможців73% будемо судити в останню чергу ? Починати будемо з Рудого , Бджоляра та Кондитера ... бо Легітимного не дістати ?

Який пан вумний - аж страшно!
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30.07.2026 10:06 Відповісти

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