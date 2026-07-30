Ракетный удар РФ по Львову: из-под завалов эвакуировали женщину, два человека числятся пропавшими без вести. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Во Львове на улице Патона продолжается поисково-спасательная операция после российского ракетного удара.
Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
Под завалами остаются еще два человека
По его словам, только что из-под завалов эвакуировали пожилую женщину. Она жива.
"Два человека числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается", — уточнил глава Львова.
Массированный удар 30 июля
- В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары:
- российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами. В результате ударов возникли пожары, есть погибший.
- во Львове после ракетной атаки были повреждены жилые дома. По предварительным данным, в результате ударов возникли возгорания в многоэтажках на улицах Патона и Выговского.
- На данный момент известно о 26 пострадавших во Львове.
- Россия атаковала Полтавскую область беспилотниками. В Полтавском районе зафиксировано попадание по складским помещениям частного предприятия — один человек погиб. Также под удар попал терминал "Новой почты", где возник пожар, который ликвидировали спасатели.
- Ночью враг нанес удар по Кривому Рогу и пригороду. Сообщалось о попадании в жилой дом и погибших, среди которых есть дети.
- По данным Воздушных сил, во время атаки врага было сбито 1 из 9 "Искандеров", 54 крылатые ракеты и 265 БПЛА, зафиксировано попадание 3 "Цирконов" и баллистических ракет.
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