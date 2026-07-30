Ракетный удар РФ по Львову: из-под завалов эвакуировали женщину, два человека числятся пропавшими без вести. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во Львове на улице Патона продолжается поисково-спасательная операция после российского ракетного удара.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

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Под завалами остаются еще два человека

По его словам, только что из-под завалов эвакуировали пожилую женщину. Она жива.

"Два человека числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается", — уточнил глава Львова.











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Массированный удар 30 июля

В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары:

Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары: российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами. В результате ударов возникли пожары, есть погибший.

во Львове после ракетной атаки были повреждены жилые дома. По предварительным данным, в результате ударов возникли возгорания в многоэтажках на улицах Патона и Выговского.

На данный момент известно о 26 пострадавших во Львове.

Россия атаковала Полтавскую область беспилотниками. В Полтавском районе зафиксировано попадание по складским помещениям частного предприятия — один человек погиб. Также под удар попал терминал "Новой почты", где возник пожар, который ликвидировали спасатели.

Ночью враг нанес удар по Кривому Рогу и пригороду. Сообщалось о попадании в жилой дом и погибших, среди которых есть дети.

По данным Воздушных сил, во время атаки врага было сбито 1 из 9 "Искандеров", 54 крылатые ракеты и 265 БПЛА, зафиксировано попадание 3 "Цирконов" и баллистических ракет.

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