РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12694 посетителя онлайн
Новости Фото Массированный комбинированный удар Удар по Львову
2 386 11

Ракетный удар РФ по Львову: из-под завалов эвакуировали женщину, два человека числятся пропавшими без вести. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во Львове на улице Патона продолжается поисково-спасательная операция после российского ракетного удара.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Под завалами остаются еще два человека

По его словам, только что из-под завалов эвакуировали пожилую женщину. Она жива.

"Два человека числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается", — уточнил глава Львова.

обстрел Львова
обстрел Львова
обстрел Львова
обстрел Львова
обстрел Львова

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский после массированной атаки РФ: Задержки с поставками ракет ПВО приводят к новым жертвам. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Массированный удар 30 июля

  • В ночь на 30 июля 2026 года Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. В ряде регионов зафиксированы попадания, разрушения и пожары:
  • российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами. В результате ударов возникли пожары, есть погибший.
  • во Львове после ракетной атаки были повреждены жилые дома. По предварительным данным, в результате ударов возникли возгорания в многоэтажках на улицах Патона и Выговского.
  • На данный момент известно о 26 пострадавших во Львове.
  • Россия атаковала Полтавскую область беспилотниками. В Полтавском районе зафиксировано попадание по складским помещениям частного предприятия — один человек погиб. Также под удар попал терминал "Новой почты", где возник пожар, который ликвидировали спасатели.
  • Ночью враг нанес удар по Кривому Рогу и пригороду. Сообщалось о попадании в жилой дом и погибших, среди которых есть дети.
  • По данным Воздушных сил, во время атаки врага было сбито 1 из 9 "Искандеров", 54 крылатые ракеты и 265 БПЛА, зафиксировано попадание 3 "Цирконов" и баллистических ракет.

Читайте: Из-за атаки РФ сгорел рынок в Оболонском районе Киева. ФОТОрепортаж

Автор: 

Львов (4828) обстрел (34595) Львовская область (3351) Львовский район (301)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 