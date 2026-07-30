В метро ночью укрывались 56 тысяч человек, доступ не ограничивали, - КП "Киевский метрополитен"

В ночь на четверг, 30 июля, во время вражеской атаки на Киев на станциях метро укрывались более 56 тысяч человек. Это новый рекорд: предыдущий, 52,5 тысячи человек, был зафиксирован в ночь на 2 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после объявления воздушной тревоги все станции были открыты и работали в режиме укрытия, поэтому распространенная в СМИ и соцсетях информация о том, что на отдельные станции якобы не пускали людей, не соответствует действительности, сообщает КП "Киевский метрополитен".

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Во время тревоги в качестве укрытий работают 46 подземных станций, открываются все вестибюли, чтобы путь к безопасному месту был как можно короче, - сообщают в коммунальном предприятии.

Также в предприятии объясняют, откуда появились сообщения о закрытых станциях. Ведь той ночью СМИ писали, что на входах и в переходах ряда станций образовались очереди, а части киевлян не хватало места.

"Отдельные публикации могли появиться из-за того, что сотрудники метрополитена просили людей перейти из служебных помещений на платформы. Служебные помещения и проходы не предназначены для пребывания пассажиров, и доступ к ним ограничен из соображений безопасности".

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