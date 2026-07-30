Київ готує продовольчі набори для допомоги киянам взимку та вдосконалює взаємодію міських служб, - КМДА

У столиці готують матеріальний резерв на зиму, зокрема продовольчі набори, та відпрацьовують алгоритм дій міських служб у надзвичайній ситуації. Ці питання розглянули на засіданні Координаційної ради з питань продовольчої безпеки та оперативного життєзабезпечення населення міста.

Про це повідомляє сайт КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Місто системно готується до осінньо-зимового періоду, враховуючи всі можливі сценарії. Наше завдання – завчасно сформувати необхідний матеріальний резерв, забезпечити продовольчу безпеку киян і відпрацювати чіткі алгоритми взаємодії всіх служб, щоб у разі надзвичайної ситуації допомога надходила людям максимально швидко", – зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський.

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Як повідомляється, протягом найближчих 1–1,5 місяця Гуманітарний штаб Києва має закупити й укомплектувати продовольчі набори (індивідуальні добові раціони), які стануть запасом для використання в умовах надзвичайних ситуацій. Під час формування резерву врахували пропозиції громадськості та волонтерів, які мають практичний досвід роботи в кризових умовах.

Цього року частину запасів матеріального резерву було передано киянам, що потребують допомоги.

"Упродовж січня – липня 2026 року значні обсяги продуктів передали до РДА для приготування гарячих страв для населення і рятувальників. Також постраждалим передали близько 100 тонн продовольства та 500 тисяч одиниць товарів першої необхідності (ліхтарі, свічки, павербанки та одноразовий посуд та ін.). Крім того, місто забезпечило передачу 979 джерел енергопостачання до закладів освіти, охорони здоров’я, соцсфери, культури, об’єктів критичної інфраструктури та райдержадміністрацій. У межах програми "Теплий пакунок" для соціально вразливих категорій населення розподілили 250 тисяч одиниць промислових товарів", - повідомляють у КМДА.

Також зазначається, що в подальшому планується збільшити фінансування заходів із продовольчої безпеки та нарощувати обсяги резервів.

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Окрему увагу на засіданні Координаційної ради приділили алгоритмам взаємодії між структурними підрозділами міської влади, РДА, комунальними підприємствами, громадськими й благодійними організаціями. Зокрема, уточнили відповідальних за логістику та постачання харчових продуктів, води і предметів першої необхідності для населення у разі кризових ситуацій, йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко ініціював позачергове засідання сесії Київради, на якому розглянули термінові рішення щодо підготовки міста до зими та виконання заходів плану стійкості.

Також повідомлялося, що столиця реалізує проєкти плану стійкості майже на 23 млрд грн, тоді як державна влада фактично самоусунулася від допомоги Києву.

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