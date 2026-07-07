"Реалізуємо план стійкості, на жаль, самотужки", - Кличко про систему резервного живлення для водозабезпечення міста. ФОТОрепортаж

В межах підготовки до зими у Києві побудовано системи резервного енергозабезпечення для об’єктів водопостачання. На жаль, місто змушене реалізувати план стійкості самотужки.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Столиця продовжує готуватися до нового опалювального сезону та втілювати проєкти Комплексного плану енергостійкості міста. Уже, зокрема, збудували системи резервного живлення потужністю майже 16 МВт, які працюватимуть для потреб водопровідного господарства столиці", - розповів Віталій Кличко.

За словами мера, для надійного водопостачання встановлено 3 дизель-генераторних установки потужністю по 5,2 МВт кожна. Вони одразу обладнані частотними перетворювачами для підвищення надійності та безаварійної роботи. А загалом Київ планує збудувати дизельні енергокомплекси потужністю близько 40 МВт.

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Також Кличко нагадав, що Київ змушений реалізовувати план стійкості самотужки, оскільки держава не надає допомогу столиці.

"Київ реалізовує план стійкості, на жаль, самотужки. Це при тому, що план столиці включає переважно загальнодержавні стратегічні проєкти: інженерно-технічний захист, когенерацію, резервне живлення систем водопостачання та водовідведення, а також розвиток розподіленої теплової генерації. Загальна вартість проєктів, які реалізує місто, - майже 23 млрд грн. Разом з тим, з боку держави як партнера столиці, належної участі не бачимо", - зазначив мер.

Він додав, що під час реалізації плану столиця застосовує комплексний підхід. Упроваджує всі можливі ефективні та технічно апробовані рішення й моделі.

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Раніше мер Києва Віталій Кличко ініціював невідкладне засідання Ради національної безпеки та оборони з питань участі держави у реалізації плану стійкості столиці.

Також повідомлялося, що КМДА направила до уряду, РНБО та Офісу Президента конкретні пропозиції для врегулювання цієї ситуації.



















