План стійкості Києва був поданий РНБО ще 10 березня, але реакції від центральної влади досі майже ніякої, - Гончаренко

Міська влада Києва підготувала і подала на РНБО план стійкості майже чотири місяці тому, але досі не отримала допомоги. Ця бездіяльність влади схожа на саботаж.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

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"Київ наполягає терміново скликати засідання РНБО щодо втілення плану стійкості в столиці. Виявляється, план був поданий ще 10 березня. Але реакції щодо нього майже ніякої. Місто робить все, щоб підготуватись до майбутньої зими. Але ні від ОП, ні від РНБО, ні від інших структур допомоги немає. До того ж, є питання, які без центральної влади не вирішити. І вся ця бездіяльність схожа на суцільний саботаж", - написав Гончаренко.

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Він зазначив, що військова адміністрація Києва під керівництвом Тимура Ткаченка також фактично відсторонилася від виконання плану стійкості.



"До речі, план стійкості в інших регіонах підписували начальники військових адміністрацій, але РНБО наполягали, що цей план саме в Києві підписував голова КМДА. Чим тоді займається голова військової адміністрації в Києві, призначений Зеленським? Велике питання", - заявив народний депутат.



Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко ініціював термінове скликання Ради національної безпеки і оборони, щоб вирішити питання участі держави у фінансуванні плану стійкості столиці та правого врегулювання низки заходів.

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Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко ініціює засідання РНБО з реалізації плану стійкості