Держава має визначитися з проєктами, які реалізують за кошти держбюджету, щоб Київ встиг підготуватися до зими, - КМДА

Київська міська державна адміністрація звернулась до Кабміну, Президента та РНБО з пропозиціями щодо пришвидшення підготовки до зими. Зокрема, столична влада закликала визначитися з проєктами, які передбачається реалізувати за державні кошти, та спростити процедуру закупівель.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт КМДА.

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Фінансування проєктів енергостійкості досі не визначене

"Місто сьогодні виконує всі можливі заходи для належної підготовки до наступного опалювального сезону та реалізації Плану енергостійкості. Невід’ємною складовою цієї підготовки лишається участь держави - фінансова та організаційно-правова допомога, зважаючи на специфіку столиці, масштаб і складність проєктів Києва. Є нагальні питання, які потребують спільних рішень держави та міста. Насамперед це визначення фінансування частини проєктів і запровадження механізмів, що дозволять прискорити їх реалізацію", - повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, попри досягнуті на рівні уряду домовленості про фінансування заходів Плану енергостійкості у співвідношенні 50% коштів міста та 50% державного бюджету, досі не визначені замовники та обсяги державного фінансування окремих проєктів.

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Пантелеєв зазначив, що КМДА щомісяця інформує Раду нацбезпеки та Кабмін про стан виконання Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва. Столиця реалізує масштабні проєкти з відновлення пошкоджених об'єктів і посилення енергостійкості столиці. Зокрема, забезпечує інженерно-технічний захист стратегічних об’єктів, резервне живлення систем водопостачання та водовідведення, розвиває когенерацію та розподілену теплову генерацію.

Київ реалізує проєкти майже на 23 млрд грн

"Загальна вартість проєктів, які реалізує місто, становить майже 23 млрд грн, що перевищує половину вартості всього Комплексного плану. Крім коштів міського бюджету Київ залучає й міжнародне фінансування. Зокрема, підготовлено кредитні угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку та АТ "Ощадбанк" на суму понад 5 млрд грн", - йдеться у повідомленні КМДА.

Водночас фінансування з державного бюджету наразі передбачене лише частково - для інженерно-технічного захисту та розподіленої теплової генерації. Попри звернення до профільних центральних органів влади, місто досі не отримало визначених напрямів та обсягів державного фінансування, наголосив Пантелеєв.

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"Це ускладнює реалізацію одного з ключових напрямів Комплексного плану - створення резервної системи теплопостачання шляхом будівництва нових і модернізації наявних джерел теплової енергії. За таких умов доцільним є створення додаткового рівня резервного життєзабезпечення шляхом встановлення генераторів у критичних районах житлової забудови за рахунок державного бюджету", - вважають в КМДА.

Столиця пропонує спростити процедури закупівель

Також Київ пропонує державній владі ухвалити рішення щодо спрощення процедур закупівель. Зокрема, йдеться про можливість внесення змін до істотних умов договорів після проходження експертизи проєктів і виключення вимог щодо локалізації. Це дозволить застосовувати принцип "проєктуй - будуй", виконувати проєктування та будівництво паралельно й суттєво скоротити строки реалізації проєктів, пояснюють в КМДА.

"Якщо найближчим часом ці питання не будуть вирішені, виконати окремі заходи Комплексного плану стійкості у визначені строки буде неможливо", - наголосив Пантелеєв.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що загальна вартість пріоритетних заходів, передбачених планом стійкості столиці, складає 30 млрд грн. За домовленістю з урядом, фінансувати ці заходи мають місто і держава у пропорції 50/50.

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