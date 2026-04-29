УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8632 відвідувача онлайн
Новини Відновлення енергосистеми План стійкості Києва
712 3

Столиця побудує систему когенерації потужністю 200 МВт на кошти ЄБРР - підписано угоду з банком, - КМДА

Київ залучає фінансування ЄБРР: у планах — 200 МВт нової генерації

Підписано угоду між Київською міською держадміністрацією та Європейським банком реконструкції та розвитку про фінансування заходів програми стійкості столиці. Зокрема, Київ збудує нові джерела виробництва електроенергії загальним обсягом 200 МВт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт КМДА.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Київ продовжує залучати допомогу міжнародних партнерів для виконання проєктів енергетичної стійкості та відповідного комплексного плану. Представники КМДА та ЄБРР підписали Угоду про підготовку кредитного фінансування для проєкту екстреної підтримки ліквідності м. Києва в межах Програми забезпечення стійкості. Ця програма розроблена ЄБРР та передбачає модернізацію системи теплопостачання й розбудову додаткової когенерації для міста. Про це йшлося сьогодні під час зустрічі сторін за участю Президентки ЄБРР Оділь Рено-Бассо та в.о. першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва", - йдеться у повідомленні КМДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЄБРР розповіли про енергопроєкти для фінансування в Україні. Які умови?

В. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що ці кошти, зокрема, допоможуть столиці у розбудові системи когенерації.

"Правила безпеки не дозволяють деталізувати інформацію про ті проєкти, які вже розпочаті. Однак можу сказати: ми розпочали проєкти збільшення обсягу генерації. Орієнтовно до кінця року плануємо збудувати нові джерела виробництва обсягом 200 МВт", – розповів перший заступник Кличка.

Пантелеєв також наголосив, що столиця рухається за орієнтирами, що встановлені в плані енергостійкості міста. Окрім розвитку розподіленої генерації це забезпечення стійкості систем водопостачання та водовідведення, побудова резервних систем теплопостачання, а також відновлення пошкодженого обладнання.

Також читайте: Фонд підтримки енергетики отримає 100 мільйонів євро нових внесків від партнерів, – Шмигаль

Також він зауважив, що невід’ємною частиною нових об’єктів генерації є система їх захисту.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що одразу після завершення опалювального сезону місто розпочало підготовку до наступної зими. Зокрема, реалізацію плану стійкості, який був ухвалений Київрадою 10 березня.

Автор: 

ЄБРР (914) КМДА (2357) Київ (20628)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скільки відсотків цього разу буде передбачено "на шлагбаум"?
показати весь коментар
29.04.2026 16:44 Відповісти
>Столиця побудує систему когенерації потужністю 200 мВт
>мВт

200мВт це 0.2 Вт. Ви хотіли написати 200МВт. Якщо приставка мега - вона пишеться з великої літери. Якщо з маленької, це приставка міллі, або 0.001.
показати весь коментар
29.04.2026 16:45 Відповісти
Йде пятий рік війни, а віз і нині там з безпекою , тоб то навпаки - пропонують вже виїзати з Київа як це було цієї зимки у 25 градусний мороз.- Тільки куди?
показати весь коментар
29.04.2026 19:21 Відповісти
 
 